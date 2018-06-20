Безвизовые зоны Брестской и Гродненской областей планируется объединить

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21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туристско-рекреационные зоны Брестской и Гродненской областей, которые иностранные гости могут посещать без визы, планируется объединить, сообщил журналистам заместитель директора Департамента по туризму - начальник отдела планирования и организации туристической деятельности Министерства спорта и туризма Беларуси Виталий Грицевич, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Виталия Грицевича, министерство рассчитывает на увеличение потока индивидуальных туристов.

"С 1 января только Гродненскую область по безвизовому режиму посетили около 30 тыс. человек, с октября 2016 года - 80 тыс. Увеличился срок посещения туристической зоны с 5 до 10 дней, расширилась зона действия безвизового режима. От Гродненского облисполкома поступают предложения по включению в нее Новогрудка, но пока мы проводим анализ эффективности принятых решений. В планах у нас просматривается объединение двух туристических зон в одну", - отметил Виталий Грицевич.

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