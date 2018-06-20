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Движение по четырем полосам на трассе М6 будет открыто до конца года

21.06.2018 17:45 — Новости регионов | БелТА  
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Движение по четырем полосам на трассе М6 будет открыто до конца года
Фото из архива

21 июня, Ошмяны /Корр. БЕЛТА/. Движение по четырем полосам на трассе М6 будет открыто до конца 2018 года. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время реконструкции трассы М6 запланировано возведение нескольких десятков новых мостов, а также серьезный ремонт уже существующих сооружений. С 2016 года выполнено работ на сумму свыше $70 млн. "Работы на главной транспортной артерии региона ведутся по графику. Есть участки, где движение по четырем полосам будет открыто в течение ближайших месяца-двух. Есть отрезки, где работы начались немного позже. Однако поставлена задача до конца года открыть движение на всем протяжении трассы М6 Минск-Гродно по четырем полосам. Возможно, лишь на нескольких участках не будет финишного покрытия, не позволят качественно его нанести погодные условия", - сказал Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что больший объем работ на трассе будет завершен до конца года, а финишная точка будет поставлена до июня 2019 года.

Определяются источники финансирования по реконструкции еще одного важного объекта для Гродненской области - трассы М7, от Минска к Вильнюсу.

Активно проводятся ремонтные работы на местных дорогах. Запланирован ремонт более чем 220 км таких дорог, включая отрезки, на которых размещены мосты. Губернатор отметил, что состояние таких объектов волнует многих жителей области. Впрочем, сегодня проблем, аналогичных тем, что возникли на мосту через Припять в районе Житковичей, нет.

"В регионе продолжаются экспертизы всех без исключения мостов. Их условно можно разделить на две части - сооружения на республиканских и местных дорогах. Поводов для беспокойства нет ни там, ни там", - сказал Владимир Кравцов. На дорогах всех типов запланировано строительство новых и ремонт существующих мостов. В частности, в конце 2017 года был сдан в эксплуатацию железобетонный мост через Неман в Кореличском районе. В ближайшее время запланировано создание нескольких переправ в Новогрудском районе.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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21 июня, Ошмяны /Корр. БЕЛТА/. Движение по четырем полосам на трассе М6 будет открыто до конца 2018 года. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель...
 
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