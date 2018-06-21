Парковка на нескольких улицах Минска будет запрещена 23 и 28 июня из-за подготовки к параду

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22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парковка на нескольких улицах Минска будет запрещена 23 и 28 июня в связи с подготовкой к параду ко Дню Независимости, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Парковка будет запрещена с 6.00 до окончания тренировки парада к Дню Независимости. Оставить машину нельзя будет на ул.Гвардейской от пр.Машерова до ул.Тарханова, на ул.Игнатенко от ул.Тарханова до пр.Победителей, на ул. Грибоедова от пр.Машерова до ул.Игнатенко в обоих направлениях и на ул.Тарханова от ул.Гвардейской до ул.Грибоедова.

ГАИ просит водителей учитывать данную информацию при выборе места для остановки и стоянки. При вынужденной остановке в указанных местах рекомендуется прикреплять под лобовым стеклом контактный телефон для связи. Будет работать эвакуатор.-0-