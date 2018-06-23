ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минское метро с 25 июня переходит на летний режим работы

24.06.2018 17:47 — | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский метрополитен с 25 июня в утренние и вечерние часы пик немного увеличит интервалы движения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Столичная подземка будет открыта для пассажиров с 5.30 до 00.40, незначительно изменится график движения.

"На первой линии, Московской, интервал движения в утренний и вечерний часы пик (с 7.00 до 9.00 и с 17.00 до 19.00) с 2 мин. увеличится до 2,5 мин., - отметили в пресс-службе. - На второй линии, Автозаводской, интервал движения в утренний час пик будет составлять 3 мин., в вечерний - 3,5 мин. При этом в пятницу пиковое вечернее время немного смещается - на период с 16.00 до 18.30. Подробнее с летним графиком можно ознакомиться на сайте метрополитена". -0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский метрополитен с 25 июня в утренние и вечерние часы пик немного увеличит интервалы движения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Радзiма
24.06.2018
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Полымя
Единство
Радзiма

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика