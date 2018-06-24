Более 30 крупных мероприятий пройдет в Минске ко Дню Независимости

Во время празднования Дня Независимости. Фото из архива

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 30 крупных культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню Независимости, пройдет в Минске 2-3 июля, сообщил сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мингорисполкома Павел Скалабан, передает корреспондент БЕЛТА.

Так, 2 июля возле Дворца спорта состоится "Дзень вышыванкі" и физкультурно-спортивный праздник, во Дворце Республики торжественное собрание и концерт мастеров искусств "Васiльковае неба".

3 июля центральным событием станет парад войск Минского гарнизона и массовое театрализованное представление "Мой родны кут" (начало в 10.00) у стелы "Минск - город-герой". В 21.00 начнется гала-концерт "Беларусь - адзiная Радзiма", кульминацией станет традиционная акция "Споем гимн вместе" (22.55).

Основными концертными площадками в День Независимости будет территория у Дворца спорта и Верхний город. Концерты творческих коллективов и праздничные гулянья будут организованы во всех районах города. Завершится вечер праздничным салютом.

Наземный общественный транспорт будет ходить до 2 часов ночи, вход в метро закроется в 1.30.

Как сообщалось, всего план мероприятий включает свыше 100 мероприятий. Праздничная афиша размещена на сайте Мингорисполкома. Празднование Дня Независимости включает в том числе цикл спортивных и спортивно-развлекательных мероприятий. Так, состоятся международный турнир по силовому экстриму, первенства по парусному спорту, легкой атлетике, спортивным единоборствам. В парке им. 900-летия Минска пройдет детский велоквест, возле "Чижовка-Арены" - уличные гонки. Также в программе значатся велопробег по памятным местам Минска, квест-игры, мастер-классы, мотопарад "Победа", фестиваль гиревого спорта и др.-0-