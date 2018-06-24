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Количество датчиков контроля скорости на МКАД может быть увеличено
25.06.2018 12:26 — Новости регионов | БелТА
Во время прямой линии
25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество датчиков контроля скорости на Минской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) может быть увеличено. Об этом сообщил начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун сегодня в пресс-центре БЕЛТА.
"Установлено 11 стационарных датчиков скорости, что улучшило ситуацию. Если будет необходимость, рассмотрим вопрос о возможном увеличении датчиков контроля скорости на Минской кольцевой автомобильной дороге, которые полностью исключат смысл выхода за допустимые параметры скорости потока", - сказал Вадим Гаркун.
Отвечая на вопрос о целесообразности ограничения движения до 90 км/ч на всех полосах МКАД, он отметил, что основную проблему создает небольшая часть водителей, которые допускают превышение скорости автомобиля над скоростью потока, что приводит к увеличению числа опасных маневров.-0-
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25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество датчиков контроля скорости на Минской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) может быть увеличено. Об этом сообщил начальник...
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