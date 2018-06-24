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ГАИ: около половины ДТП в Минске могут оформляться через европротоколы

25.06.2018 12:46 — Новости регионов | БелТА  
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ГАИ: около половины ДТП в Минске могут оформляться через европротоколы
Вадим Гаркун

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около половины ДТП, совершаемых в Минске, могут оформляться через европротоколы. Об этом сообщил начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун сегодня в пресс-центре БЕЛТА.

"Практически половина дорожно-транспортных происшествий в столице заканчивается незначительными механическими повреждениями. Соответственно они могут быть оформлены через европротокол. На сегодняшний момент около 20% ДТП оформляются без вызова сотрудника Госавтоинспекции", - сказал Вадим Гаркун.

Он отметил необходимость популяризации такого способа оформления ДТП. "Практика говорит о том, что когда наши сотрудники приезжают на место дорожно-транспортного происшествия по вызову, водители очень слабо представляют себе механизм оформления европротокола. Иногда приходится им разъяснять этот порядок, а в некоторых случаях даже показывать или передавать бланки европротокола для того, чтобы водители в последующем могли реализовать свое законное право", - констатировал начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около половины ДТП, совершаемых в Минске, могут оформляться через европротоколы. Об этом сообщил начальник управления ГАИ ГУВД...
 
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