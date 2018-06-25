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Салют у стелы "Минск - город-герой" пройдет без перерывов между залпами

26.06.2018 12:55 — Новости регионов | БелТА  
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Салют у стелы "Минск - город-герой" пройдет без перерывов между залпами
Фото из архива

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничный салют у стелы "Минск - город-герой" пройдет без перерывов между залпами. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник штаба - первый заместитель военного коменданта Минской военной комендатуры Сергей Иванов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Начало салюта запланировано в 23.00 3 июля. Наиболее динамично и красочно он пройдет вблизи стелы "Минск - город-герой" с учетом того, что там будет проводиться праздничный гала-концерт. Сейчас личный состав патрульно-салютных подразделений Минской комендатуры готовит особую программу. У стелы горожане и гости города не увидят перерывов между залпами. Это будет постоянное 10-минутное красочное воздушное шоу", - сказал Сергей Иванов.

Всего в столице определено шесть огневых точек, откуда будет произведен праздничный салют: парк 50-летия Победы у стелы, улица Пригородная, аэропорт Минск-1, пустырь в районе Чижовского кладбища, пустырь в районе водохранилища Дрозды, а также военный городок - микрорайон Уручье.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничный салют у стелы "Минск - город-герой" пройдет без перерывов между залпами. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник штаба -...
 
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