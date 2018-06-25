Профтехучилища Минска начнут обучение по 9 новым квалификациям

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26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профтехучилища Минска в новом учебном году начнут обучение по девяти новым квалификациям, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая сектором профессионально-технического и среднего специального образования комитета по образованию Мингорисполкома Елена Черных.

Так, Минский государственный профессионально-технический колледж (МГПТК) железнодорожного транспорта будет готовить помощников машиниста электропоезда, МГПТК декоративно-прикладного искусства - кузнецов ручной ковки и облицовщиков синтетическими материалами, колледж монтажных и подъемно-транспортных работ - слесарей-электриков по ремонту электрооборудования и сборке металлоконструкций.

В профессионально-техническом колледже легкой промышленности и бытового обслуживания населения появится специальность "приемщик заказов (парикмахерские услуги)", в механико-технологическом колледже - "кулинар мучных изделий", профессиональном лицее №9 автомобилестроения - "маляр (по металлу)". Колледж строителей, лицеи №7 и №12 строительства открывают набор будущих монтажников каркасно-обшивных конструкций сухого строительства. Эта квалификация - новая не только для города, но и для республики.

Новые специальности появятся и в учреждениях среднего специального образования. В частности, в их числе визуальный мерчендайзинг. Представители этой профессии занимаются презентацией объектов розничной торговли и индустрии моды, художественным оформлением витрин.

Вместе с тем по некоторым квалификациям (секретарь, аппаратчик химчистки, дозировщик медпрепаратов, арматурщик и др.) подготовка приостановлена. Также изменены сроки обучения по некоторым направлениям. "План приема ежегодно корректируется в соответствии с потребностями организаций-заказчиков", - рассказала Елена Черных.

Всего учреждения будут готовить специалистов по 49 специальностям уровня профессионально-технического образования, включающим 112 квалификаций рабочих, и 27 специальностям 26 квалификаций уровня среднего специального образования.

В прошедшем учебном году в городе насчитывалось 22 учреждения ПТО и ССО, подчиненных комитету по образованию: 12 профессионально-технических колледжей, 7 профессиональных лицеев, а также колледжи сферы обслуживания и электроники, городской педагогический колледж.-0-