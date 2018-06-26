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Метро в Минске 3 июля будет работать до 1.30
27.06.2018 09:44 — Новости регионов | БелТА
Фото из архива
27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Метро в Минске 3 июля в связи с праздничными мероприятиями меняет режим работы, сообщили БЕЛТА в метрополитене.
Подземка в этот день будет работать с 5.00 до 1.30. На Московской и Автозаводской линиях с 7.30 до 14.00 и с 19.00 до 24.00 интервал будет 3 минуты. 3 июля с 14.00 до 19.00 и 4 июля с 00.00 до 1.00 – интервал составит 5 минут.-0-
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27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Метро в Минске 3 июля в связи с праздничными мероприятиями меняет режим работы, сообщили БЕЛТА в метрополитене. Подземка в этот день...
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