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В Минске вносятся изменения в работу транспорта с 30 июня по 3 июля
28.06.2018 14:34 — Новости регионов | БелТА
Фото из архива
28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске вносятся изменения в работу транспорта в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".
Автобусные маршруты 30 июня будут ходить по графику субботних дней, 1, 2, 3 июля - по графику воскресных дней; троллейбусные маршруты 30 июня и 1 июля - по графику субботних дней, 2, 3 июля - по графику воскресных дней.
Трамвайные маршруты в предстоящие большие выходные работают по графику выходного дня.
В связи с изменением режима работы крупных торговых предприятий 2 июля автобусные маршруты №76э, 83э, 89э, 114с, 125, 151э отменяются, организуется работа автобусного маршрута №134с. На маршрутах № 130, 140 уменьшено количество подвижного состава.
7 июля из-за переноса рабочих дней городской пассажирский транспорт будет ходить по графику буднего дня.-0-
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28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске вносятся изменения в работу транспорта в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости, сообщили...
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