29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на части пр.Машерова в Минске будет временно ограничиваться из-за репетиций, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По причине репетиции театрализованного эпизода "Мой родны кут" в рамках парада ко Дню Независимости временное ограничение движения на участке пр.Машерова от ул.Даумана до пр.Победителей сегодня продлится до 20.00. 30 июня движение ограничат с 14.00 до 19.00, 1 июля - с 17.00 до 20.00, 2 июля - с 11.00 до 13.00.

Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать данную информацию и планировать свой маршрут заранее.-0-