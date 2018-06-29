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Парикмахерские и ремонтные мастерские Минска предоставляют скидки ко Дню Независимости

30.06.2018 14:33 — Новости регионов | БелТА  
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Парикмахерские и ремонтные мастерские Минска предоставляют скидки ко Дню Независимости
Фото из архива

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 80 предприятий бытового обслуживания Минска предоставляют скидки на услуги ко Дню Независимости, сообщили БЕЛТА в отделе организации и развития сферы услуг управления бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома.

Так, 20 парикмахерских города обслуживают ветеранов и участников Великой Отечественной войны бесплатно или по сниженной на 30-50% цене. Почистить и постирать одежду можно со скидками от 10 до 100%, отремонтировать обувь - со скидкой 20-50%, в некоторых мастерских бесплатно. Также дешевле на 50% участникам и ветеранам обойдется ремонт ювелирных изделий. Льготный тариф распространяется на художественное и документальное фото.

Акция в большинстве организаций продлится до 6 июля. Информацию о перечне объектов минчане могут узнать по короткому номеру 167 или на сайте учреждения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 80 предприятий бытового обслуживания Минска предоставляют скидки на услуги ко Дню Независимости, сообщили БЕЛТА в отделе...
 
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