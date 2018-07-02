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В работу транспорта Минска 3 июля вносятся изменения

03.07.2018 09:22 — Новости регионов | БелТА  
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3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В работу общественного транспорта Минска сегодня вносятся изменения в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".

Так, с 7.30 ориентировочно до 11.00 ограничено движение по ул. Ташкентской из-за городского спортивного праздника по лыжероллерам "Радость рассвета". Троллейбусы №16 со стороны ж/д вокзала будут ходить до р/к "Ст.м. Могилёвская" со следованием по просп. Партизанскому, ул. Машиностроителей в обоих направлениях; троллейбусы №49 со стороны р/к "Кошевого" - до р/к "Ст.м. Автозаводская" со следованием по ул. Малинина, ул. Крупской, ул. Кабушкина в обоих направлениях; троллейбусы №92 со стороны ДС "Карастояновой" - до р/к "Ст.м. Могилёвская" со следованием по ул. Радиальная, ул. Ваупшасова, ул. Ванеева, просп. Партизанскому, ул. Машиностроителей в обоих направлениях.

Движение автобусов маршрутов №22, 59 от ДС "Чижовка" организуется до остановочного пункта "Зоопарк" по ул. Ташкентская, ул. Голодеда, ул. Уборевича в обоих направлениях; автобусов маршрута №1212-ТК - до по ул. Уборевича в обоих направлениях. Предусмотрена работа временного автобусного маршрута №917 "ДС Чижовка-6 – ст.м. Автозаводская" со следованием по ул. Голодеда, ул. Уборевича, ул. Ташкентская, ул. Кабушкина в обоих направлениях.

С 5.00 курсируют следующие маршруты: автобусные №1, 9д, 17, 22, 24, 26, 29, 40, 42, 43д, 44, 54, 57, 69, 73, 74С, 85С, 90, 91, 102, 104, 112С, 113А, 147, 149, 153, 159, 163, 903, 921; троллейбусные №6, 9, 14, 16, 20, 25, 27, 33, 39, 53, 60, 62, 77;

трамвайный № 6.

До 2.10 4 июля продлено время работы городских маршрутов: автобусных №1, 15, 17, 19, 22, 24, 26, 29, 42, 43д, 44, 54, 57, 69, 72, 73, 74С, 90, 100, 112С, 113А, 147, 149, 153Д, 159, 921; троллейбусных №6, 9, 16, 20, 25, 27, 53, 60, 62, 64, 77; трамвайных №3, 11.

С 7.00 до 20.00 увеличено количество автобусов на маршрутах №1, 24, 73, 100 и троллейбусов на маршруте №53.

Метро сегодня открылось в 5.00. С 7.30 до 13.30 интервал между поездами составляет три минуты; с 13.30 до 19.00 - пять минут; с 19.00 до 24.00 - три минуты; после 24.00 - до 10 минут. Станции закрываются для входа пассажиров в 1.30.

В период перемещения техники механизированной колонны через территорию города введены временные ограничения движения всех видов транспорта. Колонна следует по маршруту ул. Стариновская, просп. Независимости, просп. Машерова (начало выдвижения в 5.00). Место построения - просп. Машерова от просп. Победителей до ул. Красная. Возвращаться техника в военный городок "Уручье" будет по просп. Машерова, ул. Тимирязева, ул. Саперов, просп. Победителей, ул. Орловская, ул. Сурганова, просп. Независимости, ул. Стариновская, ул. Основателей в период между 10.30 и 12.00. В период следования и построения колонны по трассам в местах перекрытия участков дорог работа городских и пригородных маршрутов пассажирского транспорта будет временно приостановлена.

Дополнительно в связи с проведением парада, концертной программы и праздничного салюта вносятся изменения в трассы маршрутов. Так, на период закрытия просп. Машерова (с 5.00 до окончания парада ориентировочно в 12.00):

-автобусные маршруты №18, 26 со стороны ул. Киселёва будут ходить по ул. М.Богдановича, ул. В.Хоружей до ул. Червякова в прямом направлении; со стороны ул. Червякова по ул. В.Хоружей, ул. Куйбышева до ул. Киселёва в обратном направлении;

- автобусные маршруты №29, 44, 136, 1051-ТК, 1112-ТК по ул. Орловская, ул. Нововиленская, Старовиленскому тракту, ул. В.Хоружей в обоих направлениях;

- автобусные маршруты №1318-ТК со стороны ул. Киселёва по ул. М.Богдановича, ул. В.Хоружей до ул. Червякова в прямом направлении; со стороны ул. Червякова по ул. В.Хоружей, ул. Красная до просп. Машерова в обратном направлении;

- автобусные маршруты №1107-ТК по ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в обоих направлениях.

Отменяется трамвайное движение на участке от ДС "Озеро" до ул. Красной; организуется работа временного автобусного маршрута № 903 "ДС Озеро – З.Бядули" со следованием по Старовиленскому тракту, ул. Щедрина, ул. Нововиленская, ул. Орловской, Старовиленскому тракту, ул. В.Хоружей, ул. Красной, просп. Машерова, ул. Козлова, ул. Платонова, ул. Чапаева, ул. З.Бядули в прямом направлении; по ул. З.Бядули, просп. Машерова, ул. Красной, ул. В.Хоружей, Старовиленскому тракту в обратном направлении. Отменяется работа троллейбусного маршрута №22.

На период закрытия просп. Победителей с 8.00 до 12.00 троллейбусный маршрут №39 со стороны просп. Жукова сокращается до р/к "Берута"; троллейбусный маршрут №77 со стороны ул. Притыцкого также до р/к "Берута"; автобусы №163 будут ходить по ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Московская, просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Притыцкого в обратном направлении;

С 8.00 до 10.00 движение автобусных маршрутов №1, 119С, 1056-ТК, 1119-ТК организуется по просп. Победителей, ул. Орловская, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Городской Вал, просп. Независимости в обоих направлениях; автобусного маршрута №69 - по просп. Пушкина, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Городской Вал, просп. Независимости в обоих направлениях; автобусного маршрута №73 - по ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Московская, просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева в обратном направлении; автобусного маршрута №1073-ТК по просп. Победителей, ул. Орловская, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Московская, просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, ул. Орловская, просп. Победителей в обратном направлении; автобусного маршрута №91 - по просп. Победителей, ул. Орловская, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига, ул. М.Богдановича в обоих направлениях.

С 10.00 до 12.00 движение автобусных маршрутов №1, 119С, 1056-ТК, 1119-ТК предусмотрено по просп. Победителей, ул. Орловская, просп. Пушкина, ул. Ольшевского, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Городской Вал, просп. Независимости в обоих направлениях; автобусного маршрута №69 по просп. Пушкина ул. Ольшевского, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Городской Вал, просп. Независимости в обоих направлениях; автобусного маршрута №73 по ул. Тимирязева, просп. Пушкина, ул. Ольшевского, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Московская, просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Ольшевского, просп. Пушкина, ул. Тимирязева в обратном направлении; автобусного маршрута №1073-ТК по просп. Победителей, ул. Орловская, просп. Пушкина, ул. Ольшевского, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Московская, просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Ольшевского, просп. Пушкина, ул. Орловская, просп. Победителей в обратном направлении; автобусного маршрута № 91 по просп. Победителей, ул. Орловская, просп. Пушкина, ул. Ольшевского, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига, ул. М.Богдановича в обоих направлениях; маршруток №1109-ТК, 1564-ТК, 1589-ТК по ул. Тимирязева, просп. Пушкина, ул. Ольшевского, ул. Кальварийская, ул. К.Цеткин в обоих направлениях.

С 16.00 до 1.00 автобусные маршруты №1, 119С, 1056-ТК, 1119-ТК будух ходить просп. Победителей, ул. Саперов, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Городской Вал, просп. Независимости в обоих направлениях;

- автобусный № 69 по просп. Пушкина, просп. Победителей, ул. Саперов, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Городской Вал, просп. Независимости в обоих направлениях; автобус №73 - по ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Московская, просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева в обратном направлении; маршрутка №1073-ТК - по просп. Победителей, ул. Саперов, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Московская, просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская, ул. Тимирязева, ул. Саперов, просп. Победителей в обратном направлении; автобус №91 - по просп. Победителей, ул. Саперов, ул. Тимирязева, ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига, ул. М.Богдановича в обоих направлениях; автобус № 163 по ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Московская, просп. Независимости, ул. Городской Вал, ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская в обратном направлении; маршрутка № 1107-ТК - по ул. Кальварийская, ул. Романовская Слобода, ул. Немига в прямом направлении; по ул. Немига, ул. Городской Вал (с разворотом через троллейбусное кольцо), ул. Романовская Слобода, ул. Кальварийская; автобусные маршруты № 29, 44, 136, 1051-ТК, 1112-ТК по ул. Орловская, ул. Нововиленская, Старовиленскому тракту, ул. Даумана, просп. Машерова в обоих направлениях.

Для перевозки пассажиров после окончания праздничного салюта и концертной программы в районе остановочных пунктов "ст.м. Немига", "Гвардейская", "Гостиница "Юбилейная" и "Театральная" будет задействован резервный подвижной состав. -0-

 
Теги: Минск
 
 
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