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4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Треть месячной нормы осадков выпала в Воложине за сутки, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В последние сутки в Беларуси практически повсеместно прошли дожди. Наиболее интенсивные отмечались во многих районах Минской области, по востоку Гродненской, местами по Витебской и Могилевской областям. Больше всего осадков выпало в Воложине - 25 мм, или 33% месячной нормы", - сказали в Белгидромете.

В Минске за сутки выпало 24 мм осадков, или 27% месячной нормы. Сильные осадки отмечались также в Вилейке, Столбцах, Марьиной Горке, Березино.

В ближайшие дни дожди будут менее продолжительными и интенсивными, местами возможны грозы. Ожидается умеренно теплая неустойчивая погода. Сегодня будет облачно с прояснениями. Утром пройдут продолжительные дожди, днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди. Ветер прогнозируется западный 5-10 м/с. Температура воздуха составит плюс 16-21 градус, в юго-западных районах - до плюс 23 градусов.-0-

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