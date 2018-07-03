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Дни скидок пройдут в июле в торговых организациях Минска

04.07.2018 10:55 — Новости регионов | БелТА  
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4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции "Дни скидок" пройдут в июле в торговых организациях Минска, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

ОАО "ЦУМ Минск" предложит скидку 20% на непродовольственные товары 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28 июля (на продовольственные товары при сумме покупки от Br15 - 5%). Для держателей дисконтных карт акция со снижением цен на 18% будет проходить по понедельникам.

ОАО "ГУМ" объявляет о скидках 20% 5, 7, 26, 28 июля, а 12 и 19 июля 23% (акция "Щедрый день"), 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31 июля 30% на отдельные группы непродовольственных товаров. Для держателей дисконтных карт товары подешевеют 9, 10, 17, 18 июля на 25% в секциях непродовольственных товаров.

Универмаг "Беларусь" с 1 по 15 июля предлагает скидки до 60% на непродовольственные товары в павильоне перед магазином, который станет "Территорией низких цен". Также каждый понедельник на 8% подешевеют продовольственные товары для пенсионеров при предъявлении пенсионного удостоверения; 10, 17, 24, 31 июля скидки 23% распространяются на непродовольственные товары, 5% - на продовольственные товары. Для держателей дисконтных карт 1-9, 12-15, 19-22, 26-29 июля снижены цены на 25% на непродовольственные, на 5% на продовольственные товары.

Торговый дом "На Немиге" проводит Дни скидок каждые вторник, среду, субботу. Цены снижены на 22% на непродовольственные товары, на 5% - на продовольственные товары. Для держателей дисконтных карт акция объявляется каждую пятницу (скидка до 25% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары).

"Кирмаш" приглашает за покупками по выгодным ценам каждую среду и пятницу (скидка 20% на непродовольственные товары). По 20 июля на 30% снижены цены на отдельные товары для сада и огорода. Для держателей дисконтных карт 9, 16, 30 июля цены на непродовольственные товары снижены на 25%.

Магазины торгового центра "Столица" предлагают скидки от 5% до 50% 21 и 22 июля.

ОАО "Трикотажторг" (ул.Платонова, 30/2) будет продавать товары со снижением цен на 17% каждую среду; товары отдельных производителей подешевеют на 20-50%.

ООО "Старт-Х" (ул.Долгобродская, 26) объявляет о скидках 15% каждые понедельник и среду (кроме акционных и уцененных), а также предлагает весь месяц купить отдельные группы товаров дешевле на 15-20%.

Скидочными днями для ТООО "Северянка" (ул.Ангарская, 38) станут каждый четверг и суббота (15% на отдельные группы товаров), для ООО "Вильнюс-1" (ул.Калиновского, 55) - среда (15% на отдельные группы товаров; весь июль - 10% на отдельные группы товаров).

ЗАО "Сандрик" (просп.Газеты "Правда", 40) проводит акцию каждый вторник (скидка 15% на отдельные группы товаров), ЗАО "1000 мелочей" (ул.Калинина, 1) - по четвергам (скидка 15%).

ООО "Детский мир" (Логойский тракт, 25/1) снижает цены на 10% 11, 12, 19, 20 июля; до 60% - на отдельные группы товаров.

ОДО "Вероника" (ул.Притыцкого, 38) предлагает скидки 20% каждый вторник, четверг и воскресенье; ЗАО "Гаспадар и Гаспадыня" (просп.Независимости, 131/1) - скидки 20% каждую среду; ТЗАО "Богатырь" (ул.Притыцкого, 32) - скидки 15% каждые среду и четверг.

Для ООО "Торговый дом "Дюймовочка" (ул.Притыцкого, 40) скидочными днями определены суббота и воскресенье (скидки 20%), для ЗАО "Лянок" (просп.Независимости, 46) - среда и суббота (скидки 20%).

ТЗАО "Пальмира" (ул.Шугаева, 3/1) весь июль предлагает купить отдельные группы товаров со скидкой 15-30%.

ЗАО "Сантехоборудование" (ул.Щербакова, 30) каждый четверг снижает цены на 20% (на все товары, кроме акционных, уцененных и счетчиков газа "Гранд 1,6").

Информация об акциях и распродажах размещена на сайтах торговых организаций.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции "Дни скидок" пройдут в июле в торговых организациях Минска, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка...
 
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