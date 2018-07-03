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Электричество будет отсутствовать 5 июля в некоторых домах Минска и пригорода

04.07.2018 21:31 — Новости регионов | БелТА  
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4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электричество будет отсутствовать 5 июля в некоторых домах Минска и пригорода, сообщает БЕЛТА со ссылкой на РУП "Минскэнерго".

Так, плановые отключения электроэнергии в Минске коснутся адресов: пр-т газ. Правда 48, 50 (с 10.00 до 17.00), пр-т Партизанский 42, 44, 46, 48 (с 10.00 до 16.00), ул. Голубева 11, 13, 15 (с 10.00 до 16.00), ул. Искалиева 4, 6 (с 10.00 до 16.00), ул. Лобанка 102, 104, 106, 108, 110, 112 (с 10.00 до 17.00), ул. Народная 21, 23/1, 23/2, 27 (с 10.00 до 16.00), ул. Октябрьская 10, 10б, 10к2, 12, 12а (с 10.00 до 16.00), ул. Прушинских 6, 10, 24, 26, 28 (с 10.00 до 16.00), ул. Федорова 6 (с 10.00 до 10.00).

В Минском районе об отключении электроэнергии предупреждают жителей улиц Зиггер и Лесковка-2 в деревне Лесковка (9.00 - 16.00), улиц Городская, Дружная, Есенина, Малинина, Мира, Павлова, Скориничская, Слободская и Юбилейная в деревне Прилукская Слобода (9.00 - 17.00). Это касается и Колодищей (ул. Дальняя, Крапивы, Мира, Осенняя, Северная, Спортивная, 9.00 - 17.00), а также д. Хатежино (ул. Мира, 9.00 - 17.00).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Электричество будет отсутствовать 5 июля в некоторых домах Минска и пригорода, сообщает БЕЛТА со ссылкой на РУП "Минскэнерго". Так,...
 
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