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Движение 8 июля будет закрыто на участке проспекта Победителей из-за "Волатфэста"

06.07.2018 11:06 — | БелТА  
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6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта 8 июля будет закрыто на участке проспекта Победителей от улицы Нарочанской (не включая перекресток) до МКАД в связи с проведением соревнований по триатлону "Волатфэст-2018", сообщили БЕЛТА на предприятии "Минсктранс".

Движение закрывается с 10.00 до 12.30 и с 14.00 ориентировочно до 19.00. В это время вносятся изменения в работу городских автобусных маршрутов. Так, автобусы №44 и 136 будут ходить от проспекта Победителей по улице Нарочанской, Тимирязева, автодороге Р28, в обратном направлении - от станции Ждановичи по улице Парковой, продолжению проспекта Победителей, МКАД, улице Тимирязева, Нарочанской, проспекту Победителей и далее по маршрутам с выполнением на изменяемом участке остановочных пунктов "пос. Пионерский", "2-я городская детская больница", "Камайская", "Ратомская".

Движение автобуса №119С организуется до ДС Веснянка по улице Нарочанской.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта 8 июля будет закрыто на участке проспекта Победителей от улицы Нарочанской (не включая перекресток) до МКАД в связи с...
 
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