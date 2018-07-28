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ФОТОРЕПОРТАЖ: Брест отмечает День города

29.07.2018 10:10 — Новости регионов | БелТА  
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ФОТОРЕПОРТАЖ: Брест отмечает День города

Брест отмечает свое 999-летие, гуляния проходят повсеместно. Традиционно большинство площадок разместились в центральной части города.

Фото Вадима Якубёнка

 
Теги: Брест
 
 
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Брест отмечает свое 999-летие, гуляния проходят повсеместно. Традиционно большинство площадок разместились в центральной части города. Фото Вадима Якубёнка...
 
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