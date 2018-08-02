Водопад на реке Вята. Фото из архива

Афиша выходного дня приглашает своих читателей в предстоящий уикенд посетить сразу два праздника национальных культур - Литвы и Польши, в очередной раз насладиться классикой у ратуши, заняться фитнесом на крыше, присоединиться к беговому движению Minskrun, отправиться в путешествие с фотографом Андреем Бортниковым, почувствовать прохладу морских пейзажей Айвазовского и увидеть, как взрослеют любимые герои сказок.

Застоличная афиша зовет на фестиваль "Афганское небо" на "Линии Сталина", "Рыцарский фест" в Мстиславле, православный фестиваль "Одигитрия" под Витебском, "Рок за Бобров" на аэродроме "Боровая", фестиваль Viva Braslav в Браславе, ночной полумарафон по пересеченной местности под Гродно и чемпионат Беларуси по автокроссу в Новолукомле.

Мы всегда готовы рассмотреть предложения о том, как сделать нашу афишу еще более разнообразной и информативной. Приглашаем к сотрудничеству креативщиков и организаторов. Предложения с описанием ваших мероприятий высылать на адрес: afisha@belta.by. Афиша выходного дня рада поделиться самыми яркими и интересными мероприятиями со своими читателями.

Спортивное утро: фитнес на крыше и Minskrun

Всем известно, что спорт - прекрасный источник энергии и позитива на весь день. В Минске постоянно проходят занятия для поддержания формы и физического здоровья. Многие из них проводятся на открытом воздухе и к тому же совершенно бесплатные.

Minskrun - это беговое движение в Минске для всех любителей бега на открытом воздухе и в компании других людей. Старт - каждую субботу в 10.00 на базе манежа в лесопарке по адресу ул. Калиновского, 111.

Принимать участие в забегах могут все желающие, необходимо только пройти онлайн-регистрацию на сайте minskrun.by и вовремя явиться на пробежку. Minskrun объединяет людей различной физической подготовки - от любителя до олимпийского чемпиона, различных социальных групп - от рабочего до высшего руководства, различных возрастных групп - от юниоров до пенсионеров. Всех этих людей объединяет любовь к спорту и здоровому образу жизни.

Minskrun - это не соревнования, а совместная пробежка. Каждый выбирает свою скорость бега. Приходите с друзьями, собирайтесь в группы, бегите для удовольствия. Мероприятие бесплатное.

Каждую субботу этого лета - фитнес на крыше паркинга ТРЦ Galleria Minsk. Откройте для себя йогу или зумбу, табату или цигун - на крыше паркинга с живописным видом в самом центре Минска.

Занятие проходит с 10.30 до 12.00. Мероприятие бесплатное, но нужно пройти регистрацию.

"Праздник литовской культуры" состоится с 13.00 до 17.00 на территории Верхнего города.

Прохожих и гостей будут радовать своим творчеством коллективы из Литвы и Беларуси: объединенный хор Каунасского района "Вярсме" и "Мелодия" (Литва), вокальный ансамбль "Витис" и ансамбль "Немига" (Минск), вокально-хореографический ансамбль "Жильвитес, Жильвителис" и литовский ансамбль "Рута" (Лида), а также лауреаты международных конкурсов Андрей Симончук (саксофон), Ольга Козловская (вокал), победитель республиканского молодежного конкурса "Я играю в джаз" Альбертас Климкайтис (саксофон).

Всех желающих научат литовским народным танцам, зрителей вовлекут в интерактивы. Полюбоваться национальным литовским костюмом, послушать литовский джаз, поучаствовать в викторине на знание литовских блюд и напитков и тут же их продегустировать - все это можно будет сделать 4 августа.

Будут также представлены разноплановые выставки: живописи, художественной обработки дерева, вязания, вышивания, изготовления кукол. Можно будет ознакомиться и приобрести литературу Литвы и набрать буклетов от туристических компаний.

Вход на мероприятие бесплатный.

Место: пл. Свободы.

Время: с 13.00 до 17.00.

Национальный художественный музей прощается с полюбившимся выставочным проектом "Айвазовский и маринисты", где прямо в центре Минска мы открывали для себя многогранность морской стихии на полотнах знаменитого художника. У посетителей есть последний шанс узнать секреты живописи Ивана Константиновича и его современников на сборных экскурсиях и лекциях в рамках выставки.

4 августа в 17.00 состоится сборная экскурсия по предварительной записи.

5 августа в 16.00 пройдет лекция о маринах Айвазовского "Чародей моря".

Вход на все мероприятия по билету в музей. Для участия в сборной экскурсии необходима запись по тел.: 327-71-63.

Место: ул. Ленина, 20.

Время: в 16.00 и 17.00.

Проект "Классика у ратуши с velcom" продолжает радовать минчан и гостей столицы музыкальными шедеврами.

4 августа на пл.Свободы зрителей ожидает программа "Классика NEXT".

Проект "Классика у ратуши с velcom" организует Минский городской исполнительный комитет в четвертый раз. Каждую субботу по 25 августа публике представят мировые шедевры и композиторов, чьи имена известны даже далеким от классической музыки людям. В программу включены редко исполняемые произведения.

Можно будет поучаствовать в акции "Свободный рояль" и самому исполнить любимую композицию. Организаторы расширили детскую площадку, появится фотозона. Для ребят проведут мастер-классы и развлекательные мероприятия. Концерты будут транслироваться на больших экранах.

Вход свободный.

Место: пл. Свободы.

Время: с 20.30.

Утренние странствия на фотовыставке Андрея Бортникова

Лето - время путешествий. Побывать в далеких краях, увидеть интересное и прекрасное, происходящее во время странствий, можно с персональной выставкой фотографа Андрея Бортникова "Снаружи".

Много путешествовать - это не сложно. Нужно всего лишь выйти наружу, расставив приоритеты в пользу изучения мира целиком. Тогда любое действие, любой процесс будут совершаться с энтузиазмом. А благодаря этому красота, гармония и события вокруг нас будут сами ходить по пятам и просить их сфотографировать.

Выставка экспонируется до 12 августа в кинотеатре "Центральный". Вход свободный.

Место: пр. Независимости, 13.

Время: с 11.30 до 23.30.

Национальная культура Польши будет представлена 5 августа в Верхнем городе. Праздничные мероприятия развернутся у ратуши с 13.00 до 23.00.

В этом году Польша отмечает 100-летие восстановления независимости. Тематические площадки фестиваля познакомят тех, кто еще не все знает о культуре и традициях западных соседей Беларуси, с самыми яркими и вкусными деталями. На главной сцене выступит целый калейдоскоп коллективов польской диаспоры в Беларуси, эффектно завершит программу Молодежный духовой оркестр из Хайнувки (Польша) и шоу мажореток.

Любителям спорта представится шанс посмотреть популярную игру ринго (которую придумал поляк Владимир Стрижевски более 50 лет назад). На площади Свободы можно будет поучаствовать в мастер-классах и конкурсах и даже сыграть в показательных матчах среди профессионалов и любителей.

Известные шеф-повара приоткроют секреты приготовления традиционных польских блюд и угостят зрителей, пришедших во дворик отеля "Монастырский". Кто не успеет - весь день будут работать фудкорты с польскими блюдами.

В программе также научно-развлекательные мастерские для детей и взрослых, мастер-класс по экодизайну и ремеслам, научная презентация от Лодзинского университета, импровизированное путешествие-раскраска для малышей, уличный спектакль, лингво-образовательная ярмарка, на которой можно познакомиться с программами по изучению польского языка, и многое другое.

А вечером меломаны насладятся прекрасной музыкальной программой от хедлайнеров из Польши. Свинг, танго, довоенный польский джаз в современных аранжировках исполнит популярный нынче JAZZ BAND MLYNARSKI-MASECKI. Завершит вечер уникальное трио аккордеонистов MOTION TRIO, музыка которых вызывает микс эмоций, подобных тем, которые переживаешь на клубной техно-вечеринке, академическом и даже рок-концерте.

Вход на мероприятие бесплатный.

Место: пл. Свободы.

Время: с 13.00 до 23.00.

История Кристофера Робина и медвежонка Винни - это история нашего детства. Но взрослеем не только мы, порой вырастают и наши любимые герои. Убедиться в этом вы сможете, побывав на фильме Марка Форстера "Кристофер Робин", премьера которого состоялась на этой неделе в столичных кинотеатрах.

В жизни повзрослевшего Кристофера Робина царит повседневная рутина. Однажды он встречает друга детства - медвежонка Винни. Вместе им предстоит вернуться в Стоакровый лес, чтобы не только отыскать потерявшихся друзей, но и вновь обрести счастье.

Фестиваль "Афганское небо" на "Линии Сталина"

В историко-культурном комплексе "Линия Сталина" 4 августа пройдет IV Международный военно-исторический фестиваль "Афганское небо".

Во время фестиваля состоится масштабная военно-историческая реконструкция событий Афганской войны, которые произошли 18-26 августа1986 года в ходе операции "Западня". В реконструкции примут участие военно-исторические клубы, а также боевая техника тех времен.

Перед реконструкцией гостей фестиваля ожидает выступление кавер-группы "Огонек бэнд".

Для посетителей комплекса будет открыто более десятка интерактивных зон. Каждый сможет попробовать свои силы в исторической викторине, стрельбе из пневматики, раскраске танка и интересных мастер-классах. Победители конкурсов смогут бесплатно поучаствовать в экстремальной программе отдыха - катании на боевой технике.

Для маленьких посетителей будет работать детская комната, где можно будет раскрасить патриотические плакаты времен Великой Отечественной войны, поупражняться в технике оригами и своими руками изготовить "военный" сувенир. Детей будет развлекать клоун Мотя со своим интерактивным шоу мыльных пузырей.

В Мстиславле 4-5 августа пройдет праздник средневековой культуры "Рыцарский фест".

Открытие праздника и шествие рыцарских клубов традиционно пройдут на площади Петра Мстиславца. Ожидается около 40 рыцарских объединений. Бои и показательные выступления развернутся на ристалище Замковой горы. В центре города разместится Город мастеров. Будут работать открытые кафе и выездная торговля. Вновь посетят праздник кулинары из Литвы, чтобы порадовать вкусными мясными и овощными деликатесами, самодельными напитками. Впервые появится возможность увидеть фестиваль с высоты птичьего полета. За городом будет организована работа аэроклуба, и все желающие смогут подняться над праздничным Мстиславлем.

Помимо традиционных рыцарских сражений, турнира лучников, конных забав от клуба "Золотая шпора" решено включить в программу различные средневековые приключенческие квесты. Например, квест "Путешествие во времени" будет проводиться для детей в старинной пожарной каланче, которая превратится в настоящую средневековую башню. Здесь также можно будет увидеть выставку "На службе пожарной". Не менее захватывающими обещают быть квест-игры для взрослых: "Сокровище Средневековья" и "Тайны рукописи Средневековья" в подземельях кармелитского костела. Участников ожидают приключения с поиском ключей, разгадыванием головоломок, встречи с историческими персонажами, а победители получат призы.

Изюминкой выставки из фондов местного историко-археологического музея "Клады Мстиславской земли" станет настоящий золотой дукат (или голландский гульден), найденный в 1990 году Олегом Трусовым около кармелитского костела. Можно будет увидеть и другие раритеты из нумизматической коллекции. Во время экскурсии "В вихре столетий" предлагают посетить уникальный раскоп древнего городища на Замковой горе. Тут же в башне-донжоне будет открыта выставка коллекционного оружия. Привлечет внимание и выставка "Охота на ведьм", где все экспонаты представляют собой яркую иллюстрацию времен инквизиции и выполнены по технологиям того времени.

В Мстиславль с концертом приедет российская фолк-метал-группа Alkonost. Это музыкальный коллектив из города Набережные Челны. Порадуют своим творчеством постоянные гости "Літы Талер", PAWA. Театр фарса и огня Balagan Band зажжет ночь файер-шоу, порадует флаг-шоу и шоу на ходулях.

На ночлег гости смогут размеситься в палаточном лагере на площадке возле центра физкультурно-оздоровительной работы "Олимп". Сюда подведена вода, установят биотуалеты и разрешат использовать костры для приготовления пищи. Парковки для автомобилей расположатся возле гостиницы и на улицах Юрченко, Интернациональная и Коммунарная.

XVI Международный молодежный православный форум-фестиваль "Одигитрия" проходит в Витебске и его окрестностях с 31 июля по 4 августа.

В дни фестиваля пройдут и сольные концерты членов жюри, лекции, круглые столы, мастер-классы. Кроме того, желающие смогут принять участие в молодежном бале, преодолеть казачью полосу препятствий, увидеть захватывающую программу файер-шоу, а самых маленьких зрителей ждет шоу мыльных пузырей. Для участников и гостей организованы экскурсии по Витебску, Полоцку и усадьбе художника Ивана Репина в "Здравнево".

Вторым этапом станет крестный ход из Витебска в Смоленск. Утром 5 августа желающие участники фестиваля выйдут из областного центра и отправятся в Смоленск, где 10 августа примут участие в торжествах, посвященных празднованию Смоленской иконы Божией Матери "Одигитрия".

Международный молодежный православный форум-фестиваль "Одигитрия" проводится с целью объединения православной молодежи славянских народов, популяризации христианских ценностей. Он проходит в рамках соглашения о сотрудничестве между Синодальным отделом по делам молодежи Русской православной церкви и Секретариатом Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ.

4 августа на аэродроме "Боровая" в Минске состоится XI Фестиваль "Рок за Бобров".

Фестиваль масштабно выходит на орбиту второго десятилетия и, как обычно, дарит живые выступления знаменитых музыкантов. В прошлом году "Рок за Бобров" посетили 25 тыс. человек. В этом году ожидается еще больше гостей, не зря площадь фестиваля увеличится вдвое.

Огромный заряд положительных эмоций, любимые исполнители, очередной шаг в совершенствовании сервиса (в частности, в три раза больше точек на фудкорте), встречи с друзьями - этот яркий день запомнится надолго.

Фестиваль Viva Braslav пройдет 3-4 августа в Браславе. В этом году фестиваль встретит гостей двухдневной музыкальной программой и непередаваемой атмосферой пляжного отдыха. Организаторы обещают крупнейший живописный кемпинг, обильное разнообразие фудкортов и зон развлечений, а также насыщенную музыкальную программу.

На фестивале выступят - Иван Дорн, ALEKSEEV, Бьянка, Jay Hardway, Dannic, Stadiumx, Артем Пивоваров, Сергей Бобунец, NUTEKI, NIZKIZ, CMC$, Kill the Buzz, Арстон, Intelligency и многие другие.

Фестивальный кемпинг откроется 3 августа в 8.00. В прошлом году мероприятие собрало более 20 тыс. зрителей.

Ночной полумарафон по пересеченной местности пройдет 4 августа под Гродно: участие только с фонариком.

Дистанция впервые включена в программу "Гродненской ночной десятки", традиционного бегового соревнования, которое будут проводить на склонах горнолыжного комплекса в парке активного отдыха "Коробчицкий Олимп". "Ночная десятка" стала привлекательным проектом для ценителей и любителей бега. С каждым годом появляется все больше желающих поучаствовать в необычном забеге. Славен он не только тем, что проходит при свете звезд. В отличие от традиционных трасс здесь серьезный перепад высот", - отметили в управлении спорта и туризма Гродненского облисполкома.

Нынешняя "Гродненская ночная десятка" обещает быть одной из самых массовых. Заявки на участие уже подали свыше 200 бегунов из Беларуси, Литвы, Польши, России, Хорватии. Из них 50 заявились на первый "Ночной полумарафон". На его старт допускаются лишь участники с фонариками. Им предстоит преодолеть дистанцию в 21,1 км: это четыре круга почти по 5,3 км. Причем на ровную поверхность приходится около 9 км, еще по 6 км займут подъемы и спуски. Перепад высот составит свыше 500 м. Маршрут проляжет по травянистым и грунтовым участкам.

В программе традиционные дистанции на 3,333 км и 10 км (3 круга по 3,3 тыс. м) также с большим количеством подъемов и спусков и перепадом высот.

Победители будут определяться среди мужчин и женщин в различных возрастных категориях. Всем добравшимся до финиша будут вручены уникальные медали.

Для участников и зрителей будет организован бесплатный автобус с Гродненского автовокзала.

В Новолукомле Чашникского района 4-5 августа пройдет заключительный этап чемпионата и первенства Беларуси по автомобильному кроссу.

На автокроссовой трассе возле местной ГРЭС продемонстрируют свое мастерство около 50-60 сильнейших гонщиков из Беларуси и России (Калининграда, Москвы, Смоленска и Смоленской области). Предыдущие этапы состязаний прошли в Витебске, Орше, Борисове.

В первый день состоится торжественное открытие соревнований и финальные заезды классов "Д-1" и "Национальный-2000". 5 августа пройдет наиболее зрелищная часть автомобильных баталий - финальные заезды в классах "Д-2" и "Д3-спринт" (БАГГИ). Самым массовым заездом станет "Д-2": на трассу выедут около 20-25 гонщиков одновременно. Всего в Новолукомль съедутся около 10-12 команд. Среди участников и чемпионы прошлых лет.

По завершении всех заездов победителей наградят кубками и призами от организаторов и партнеров автофорума.-0-