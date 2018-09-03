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В Минске вечером возможны ограничения движения по улицам Кирова и Ульяновская
09.08.2018 14:46 — Новости регионов | БелТА
Фото из архива
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ограничения движения транспорта возможны сегодня вечером по ул.Кирова и ул.Ульяновская в Минске из-за матча между командами "Динамо-Минск" и "Зенит", сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.
Игра начнется в 20.00, временные ограничения движения возможны по ул.Кирова и ул.Ульяновской от ул.Свердлова до ул.Ленина. Будет запрещена парковка на прилегающей территории по ул.Кирова, ул.Ульяновской и Физкультурному бульвару.
Госавтоинспекция рекомендует учитывать эту информацию при выборе маршрута.-0-
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9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ограничения движения транспорта возможны сегодня вечером по ул.Кирова и ул.Ульяновская в Минске из-за матча между командами...
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