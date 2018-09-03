﻿ Шесть предприятий предложат рабочие места на мини-ярмарках вакансий в Минске 4-6 сентября. 21.by
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Шесть предприятий предложат рабочие места на мини-ярмарках вакансий в Минске 4-6 сентября

03.09.2018 18:34 — Новости регионов | БелТА  
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Шесть предприятий предложат рабочие места на мини-ярмарках вакансий в Минске 4-6 сентября
Фото из архива

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безработные Минска ознакомятся с предложениями шести предприятий на мини-ярмарках вакансий 4-6 сентября, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Первое мероприятие запланировано на 4 сентября. В отделе обслуживания граждан №2 управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите (пр. Любимова, 14) свои вакансии предложат представители ООО "СибирДревЭкспорт", ЗАО "Адиполь", филиал №3 "Комбинат силикатных изделий" ОАО "Белорусский цементный завод" и ООО "ЧистоМаг".

На следующий день соискателей рабочих мест приглашают в отдел обслуживания граждан №1 (ул. Я.Колоса, 69). В мероприятии примут участие представители ООО "ЧистоМаг" и РУП "Комбинат общественного питания БГУ".

И 6 сентября мини-ярмарка вакансий пройдет в отделе обслуживания граждан №3 (ул. Щербакова, 32). Заинтересованные ознакомятся с предложениями о трудоустройстве ООО "ЧистоМаг" и РУП "Ремонтно-строительный трест Управления делами Президента Республики Беларусь".

Все мероприятия будут проходить с 10.00 до 12.00. Соискатели рабочих мест смогут узнать о наличии вакансий, условиях труда и оплате, проконсультироваться по вопросам занятости, переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела.

Кроме того, на этой неделе запланированы дни предприятий, где также можно подыскать подходящую вакансию. Так, 5 сентября в отделе обслуживания граждан №2 представители филиала "Хлебозавод №4" расскажут об условиях труда и его оплате. А 6 сентября еще один день предприятия состоится в ОАО "Минский подшипниковый завод" (ул. Жилуновича, 2).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безработные Минска ознакомятся с предложениями шести предприятий на мини-ярмарках вакансий 4-6 сентября, сообщили БЕЛТА в комитете...
 
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