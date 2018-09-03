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"Минскэнерго" восстанавливает электроснабжение в 11 населенных пунктах Минской области
04.09.2018 10:21 — Новости регионов | БелТА
Фото из архива
4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гроза нарушила электроснабжение на части территории Минской области, в филиалах "Столбцовские электрические сети" и "Борисовские электрические сети" организовано восстановление подачи энергии населению, сообщили БЕЛТА в "Минскэнерго".
По состоянию на 10.00 продолжаются работы в 11 населенных пунктах. Для восстановления электроснабжения потребителей трудятся пять бригад, задействованы пять единиц техники.
"Минскэнерго" заверило, что прилагаются все усилия для завершения ремонтных работ в максимально короткие сроки, с соблюдением необходимых мер безопасности.
Как только электроснабжение будет восстановлено, отключенным потребителям сообщат об этом дополнительно.-0-
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4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гроза нарушила электроснабжение на части территории Минской области, в филиалах "Столбцовские электрические сети" и "Борисовские...
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