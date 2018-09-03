РЕПОРТАЖ: Дом вверх дном, или Чем удивляет Пуховичский край

Проезжая мимо деревни Антоново Пуховичского района, прямо в поле можно заметить необычного вида знак. Именно здесь находится географический центр Беларуси. Но об этом факте, пожалуй, знают немногие. Как и о том, что Пуховичский район - малая родина писателя Михася Чарота, поэтов Таисии Бондарь и Алеся Бачило. Или о том, кто и как прославляет этот край сегодня. Дом-перевертыш и эксклюзивные чипсы - это лишь скромная часть того, чем успели похвастаться жители Пуховичского района во время пресс-тура, в котором приняла участие и корреспондент БЕЛТА.

Первая отрасль, с которой нам довелось познакомиться, - промышленность. В районе функционируют более 15 крупных предприятий. Это ОАО "Завод горного воска" по производству нефтехимической продукции, ЗАО "Август-Бел", выпускающее химические средства для защиты растений, ООО "Белэкотехника", которое производит и реализует ветеринарные препараты и кормовые добавки для животных и птиц... Не менее успешно работает и СООО "Морозпродукт" - известный белорусский производитель мороженого.

"И не только мороженого, - уточняет заместитель генерального директора "Морозпродукт" по производственным вопросам Владимир Майсак, который встречает нас у входа на предприятие. - Сегодня завод также производит замороженные овощи, глазированные сырки, торты-мороженое, картофель фри и многие другие продукты".

К таким результатам шли не один год. "Наша компания образовалась в 1998 году, в 1999 году мы выпустили первое мороженое. Со временем построили первый в Беларуси низкотемпературный логистический центр, позже - новый завод с современными линиями, куда в 2013 году перевели производство. Сегодня в компании трудятся примерно 700 человек, среднемесячная зарплата - Br1,5 тыс. Причем работают у нас не только местные жители, но и специалисты со всей Беларуси", - рассказывает Владимир Майсак.

После краткого экскурса в историю, облачившись в бахилы, шапочки и накидки, следуем за ведущим инженером-технологом Ириной Марголь в царство мороженого. В первом помещении сырье освобождают от верхней транспортной упаковки. "Далее подготовленные ингредиенты взвешиваются и отправляются в аппаратное отделение, в котором готовится жидкая смесь для мороженого. Потом эта масса поступает в резервуары для промежуточного хранения, а из них - во фризерно-фасовочное отделение", - раскрывает секреты приготовления холодного лакомства Ирина Марголь.

Во фризерах масса частично замораживается и насыщается маленькими пузырьками воздуха, благодаря чему из жидкой становится мягкой и пористой. После этого происходит формовка мороженого в вафельные стаканчики или рожки, на палочки или в брикеты в зависимости от фасовочных линий. Далее мороженое попадает в скороморозильные туннели. Закаленное и твердое, оно уходит на упаковку, а потом складывается в ящики.

Предприятие входит в число крупнейших в Беларуси производителей мороженого: за первое полугодие темп роста производства составил 130% к аналогичному периоду прошлого года, экспорт товаров превысил $2 млн. Однако останавливаться на достигнутом здесь не намерены. "В первой декаде осени, думаю, будет готов новый цех по производству замороженных полуфабрикатов: пельменей, чебуреков, вареников, блинчиков с начинками. Создадим до 50 новых рабочих мест", - анонсировал Владимир Майсак.

В числе знаковых объектов района и ОАО "Машпищепрод" - один из крупнейших производителей ржаного солода и снековой продукции в Беларуси. Предприятие первым в стране начало производство чипсов - более 35 лет назад. Конечно, с тех пор "чипсовый" рынок значительно изменился: появились новые бренды и вкусы. Но, попробовав хрустящие пластинки и снеки марки "Мира", мы понимаем, почему эта продукция спустя столько лет находит своего покупателя: вкус этих чипсов, действительно, знаком с детства.

"Основной продукт предприятия - сухое картофельное пюре, 1 кг которого заменяет 7 кг картофеля. Между прочим, ОАО "Машпищепрод" является единственным его производителем в Беларуси, - презентует продукцию компании заместитель директора по коммерческой работе Татьяна Стамбровская. - Мы также делаем чипсы, снеки, семечки и ржаной ферментированный и неферментированный солод, который используется для приготовления хлеба и кваса", - рассказывает она.

На предприятии производят не только пищевую продукцию, но и оборудование для овощесушильного, картофелеперерабатывающего, спиртового и крахмального производства. Внедряются технологии изготовления нестандартного оборудования для пищевой промышленности, чтобы модернизировать технологические процессы.

Основной ингредиент для пищевой продукции ОАО "Машпищепрод" - натуральный картофель, который выращивают на предприятии. Для каждого продукта используется свой сорт овоща: для чипсов - "пироль", для сухого картофельного пюре - "журавинка".

"В основном продукт реализуется в Беларуси, России, Украине. Присутствует наша продукция в Армении, Литве, ведутся переговоры о поставках с Польшей и Нидерландами. Сейчас готовимся к выставке в Китае", - включается в разговор директор Михаил Котов. На экспорт поставляется сухое картофельное пюре, чипсы - в меньшей степени. В планах - расширять ассортимент продукции. Например, в следующем году планируется начать производство картофельного крахмала и кукурузных палочек, а также увеличить объем ржаного солода в 2,5 раза.

Чуть позже председатель Пуховичского райисполкома Сергей Ленковец подчеркнет: промышленность - основополагающая отрасль в районе. Так, экспорт товаров за первое полугодие составил 118% к аналогичному периоду прошлого года, экспорт услуг - более 160%. Привлечено более чем $44 млн прямых иностранных инвестиций. За этот период создано свыше 150 новых рабочих мест при задании в 102. "Успешная работа предприятий района позволит в будущем перейти на обеспечение производственно-хозяйственной деятельности за счет собственных средств. Выйти на самофинансирование планируем в следующем году", - говорит он.

После знакомства с успешным промпроизводством самое время посмотреть, как идут дела в социальной сфере. "Наш район - один из самых крупных в Минской области: его площадь составляет 2,4 тыс. кв.км. Сегодня здесь проживают около 65 тыс. человек в более чем 300 населенных пунктах. Административный центр - город Марьина Горка с 21 тыс. местных жителей. К услугам населения 54 учреждения образования, из них 26 школ. С детьми работают свыше 1,2 тыс. педагогов, около 50% выпускников становятся студентами белорусских вузов", - рассказывает Сергей Ленковец.

Особое внимание в районе уделяется благоустройству территорий. "К Европейским играм 2019 года предстоит сделать еще многое. Постараемся все успеть, чтобы не было стыдно перед гостями", - обещает председатель райисполкома. Одна из мер - вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества. "Деревня стареет. Пустующие дома ветшают. Мы прорабатываем этот вопрос и грамотно их убираем. Те участки земли, которые не обрабатываются, передаем сельскохозяйственным предприятиям. Старые постройки сносим, землю продаем с аукциона", - поясняет он.

"А еще к концу текущего года введем в эксплуатацию 5-этажный терапевтический корпус, - вступает в разговор заместитель главврача по медицинскому обслуживанию населения района УЗ "Марьиногорская центральная районная больница" Максим Товкай. - Здание было построено в 1971 году, в 2014 году начался капитальный ремонт с реконструкцией и модернизацией. Израсходовано Br3,5 млн. Во время ремонта здание не закрывалось, функционировали все 6 отделений: педиатрическое, гинекологическое, гемодиализное, терапевтическое, неврологическое, отделение скорой помощи".

Максим Товкай признается: летом нагрузка на врачей увеличивается: сказывается большое количество дачных товариществ. Их обслуживают 6 бригад скорой медицинской помощи. К врачам обращаются как белорусы, так и иностранные граждане, в основном туристы. "Всегда принимаем и оказываем помощь людям вне зависимости от гражданства. Экспорт услуг за январь-июль этого года составил $7,5 тыс.", - уточняет он.

В 2014 году, помимо начала ремонта ЦРБ, произошло еще одно знаковое для больницы событие - открылось отделение гемодиализа на 6 мест для обслуживания населения Червенского и Пуховичского районов. По словам замглавврача, за эти 4 года на пересадку почек направили 12 человек, с начала года - 4. Возраст пациентов разный: самому молодому на момент поступления было 19 лет, самому старшему - около 80.

А в ближайшее время в распоряжении медиков районной больницы появится и реанимобиль, который позволит своими силами доставлять пациентов в тяжелом состоянии в больницу республиканского или областного уровня.

Всего в районе работают около 40 учреждений здравоохранения. Есть 2 поликлиники, 3 городские больницы, одна участковая, одна - сестринского ухода, 7 врачебных амбулаторий, 23 фельдшерско-акушерских пункта, 2 здравпункта при крупных предприятиях. Стационарную медицинскую помощь в районе оказывают 6 учреждений в сумме на 426 коек.

Пуховичскому району есть что показать туристам. Пример тому - музейный комплекс "Дукорский маентак". Известной усадьба стала в XVI веке, однако наибольшего расцвета достигла в XVIII веке, когда имением владели Франтишек Ошторп и его сын Леон. Во времена Ошторпов был разбит парк, построены дворец и въездная брама, при усадьбе содержались цирк и театр, проводились пышные балы. Дворец славился большой библиотекой и ценной коллекцией предметов изобразительного искусства. На территории поместья были размещены водяная мельница, кузница, винокурня, ледовня, амбары… Однако с приходом советской власти шляхта вынуждена была покинуть усадьбу. Большой дворец стал школой, затем туда перекочевал партизанский штаб. С течением времени дворец значительно уменьшился. Сегодня здесь снова школа, где учится около 120 ребят.

Зато здание флигеля сохранилось. В нем открыли музей, где представлены объемный макет усадьбы Ошторпов-Гартингов, живописные портреты владельцев, шляхетские костюмы, предметы шляхетского и советского быта.

Экскурсию по усадьбе проводит местная паненка - заместитель директора "Дукорского маентка" по туризму Юлия Сиротко. По ее словам, усадьба пользуется популярностью: летом в выходные дни при хорошей погоде число посетителей достигает 1,5-2 тыс. человек. Не удивительно: на территории усадьбы можно не только прогуляться под сенью вековых деревьев и попробовать местную кухню, но и принять участие в мастер-классах.

Сперва попадаем в мастерскую глиняных изделий, где на наших глазах небольшой комок серой массы превращается в красивый кувшин. Сначала мастер на ощупь центрует глину, сжимая и поднимая ее вверх. Потом формирует дно и бока сосуда до тех пор, пока не почувствует, что стенки имеют необходимую толщину в 5 мм. Изделию придается форма, в конце можно украсить узорами. Готовый кувшин сохнет, затем отправляется в печь. Выглядит такая посуда просто и вместе с тем оригинально.

Любителей оберегов приглашают в мастерскую вышивки и ткачества. В углу помещения стоит ткацкий станок, на полках расставлено множество кукол - тряпичных и безликих. Раньше их делали из ненужной одежды, которую рвали на части, отчего изделия получили название "рванки". Представлены 3 вида кукол. К первой категории относятся "пеленашки", с которыми в детстве играли дети. С куклами второй категории - обрядовыми - играть не разрешали: их шили к празднику и ставили в доме в определенном месте. Третья группа - обереги личные, для всей семьи или для дома: "желанница", "успешница", "капустка", "кубышка-травница", кукла на здоровье изо льна. Эти тряпичные изделия были защитой от болезней, несчастий, злых духов.

Следующая остановка - мастерская восковых свечей. Внутри приятно пахнет медом, повсюду стоят фигурки из воска. Раньше для создания свечей растопленный воск заливали в металлические формы с предварительно установленным фитилем. Застывшая свеча прилипала к металлу, поэтому форму опускали в горячую воду или выносили на мороз. Благодаря силиконовым формам процесс создания свечи проходит проще и быстрее: 2-3 часа - и изделие готово. Если заглянуть сюда на мастер-класс, то можно будет сделать собственную свечу из вощины, закатав фитиль в лист из воска.

Вдалеке от прочих объектов усадьбы, ближе к воде, находится кузница. Так сложилось исторически: кузница была шумной и небезопасной, в случае ее возгорания огонь мог перекинуться на всю деревню. Здесь нам предлагают изготовить на наковальне подкову на удачу.

Конечным пунктом нашего маршрута становится перевернутый дом. Двухэтажное здание впечатляет. Как объяснила экскурсовод, необычные чувства у гостей перевертыша возникают не оттого, что мебель привинчена к потолку, а из-за наклона здания. Посетителю начинает казаться, что дом падает, уходит из-под ног, создается иллюзия нарушенной гравитации. Зато маленькие дети, по словам Юлии Сиротко, чувствуют себя в перевертыше куда увереннее родителей: в отличие от взрослых, они ориентируются только по ощущениям, не обращая внимания на наклон стен. Первый в мире перевернутый дом появился в первой декаде XXI века в польском городке Шимбарк недалеко от Гданьска. Сегодня различные виды таких домов есть во многих странах мира, а дом вверх дном в "Дукорском маентке" - первый в Беларуси.

Этот дом, как и другие объекты, которые мы видели, доказывает, что динамичное развитие региона в первую очередь зависит от небезразличных людей, готовых трудиться, искать новые направления работы и использовать все возможности для повышения привлекательности малой родины.

Наталья ДАНИЛЕВИЧ,

ФОТО автора,

БЕЛТА.-0-