Парикмахерские и ремонтные мастерские Минска предоставят скидки ко Дню города

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ремонтные мастерские и парикмахерские Минска предоставят скидки ко Дню города, сообщили БЕЛТА в управления бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома.

Так, 24 столичных парикмахерских предложат скидки 20-50% для ветеранов ВОВ, инвалидов и многодетных семей. Цена на стирку и химчисту будет снижена на 10-50%. Специальные цены будут установлены также на художественное и документальное фото более чем в 30 салонах. Ремонт обуви обойдется дешевле на 5-20%, ювелирных изделий - на 30%. Льготный тариф распространяется и на посещение бань и душевых.

Скидки в большинстве организаций будут действовать 5-7 сентября. Подробную информацию о перечне объектов можно найти на сайте учреждения.-0-