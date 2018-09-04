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В Октябрьском и Заводском районах Минска поврежден водопровод - некоторые дома остались без воды

04.09.2018 13:22 — Новости регионов | БелТА  
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В Октябрьском и Заводском районах Минска поврежден водопровод - некоторые дома остались без воды
Фото из архива

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Октябрьском и Заводском районах столицы из-за повреждения водопровода с 3 сентября напор воды снижен или отсутствует. О графике ремонтных работ "Минскводоканал" проинформировал жителей на своем сайте, сообщает БЕЛТА.

Давление в водопроводной сети снижено из-за повреждения водовода диаметром 900 мм в деревне Пашковичи. "В настоящее время ведутся работы по локализации повреждения. Учреждения здравоохранения водой обеспечиваются бесперебойно", - сообщается на сайте "Минскводоканала".

В связи с технологическими работами, проводимыми предприятием, ухудшение качества водоснабжения может быть отмечено с 4 по 9 сентября в квартале улиц Кольцова - Широкая - Подольская - Восточная - 4-й пер. Кольцова - 3-й пер. Кольцова в указанный период и последующие трое суток. Сегодня будет отсутствовать холодное водоснабжение по ул. Таежная, Дорожная, Солнечная, Парковая и ряде домов по ул. Центральная. Перебои с водоснабжением и слабый напор не исключаются и в последующие сутки.

4 и 5 сентября возможно снижение давления и ухудшение качества водоснабжения в районе пр. Победителей №111. А с вечера 4 сентября и до утра 6 сентября по этому адресу будет отсутствовать холодное водоснабжение (в зоне отключения окажутся велодром, конькобежный стадион, стоянка, зрелищная арена). Ухудшение качества водоснабжения в районе пр. Победителей №105-111 может быть в указанный период в последующие сутки.

По необходимости временное водоснабжение в период проведения всех работ будет организовано из цистерн "Вода питьевая".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Октябрьском и Заводском районах столицы из-за повреждения водопровода с 3 сентября напор воды снижен или отсутствует. О графике...
 
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