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В Дубровно открыли новое здание ТЦСОН

04.09.2018 — Новости регионов | Днепровская правда (Дуюровно)  
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В Дубровно открыли новое здание ТЦСОН

Старость нельзя предотвратить, но ее можно сделать счастливой, активной, интересной и наполненной смыслом. Именно так считают сотрудники территориального центра социального обслуживания населения Дубровенского района.
Основной целью своей работы сотрудники ТЦСОН считают поддержку активного образа жизни пожилых граждан, раскрытие их творческого потенциала. Специалисты учреждения оказывают помощь гражданам пожилого возраста в формировании новых представлений о «ресурсах третьего возраста», стараются наполнить жизнь граждан, завершивших трудовую деятельность, новым содержанием, помогают обрести единомышленников, интересных собеседников.
—Если ранее в стенах ТЦСОН собиралось с десяток людей пенсионного возраста, то сейчас объединения, клубы, кружки посещают около сотни молодых душой дубровенцев, — рассказала Раиса Стальченко, председатель районного совета ветеранов.
Раньше в одном здании ютились и административные кабинеты и помещения кружковой работы, было тесновато. Поэтому освободившееся здание военкомата было решено передать ТЦСОН.
Благодаря поддержке депутатского корпуса и лично председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома и депутата облсовета по Дубровенскому округу Александра Христофорова там был проведен основательный ремонт.
Олеся Зверькова, начальник управления по труду, занятости и социальной защите Дубровенского райисполкома, подчеркнула, что проведенная работа поможет расширить возможности работы ТЦСОН. За время ремонта обновлены помещения, создана безбарьерная среда. В новое здание переехали специалисты, работающие с первичным приемом граждан и бухгалтерия.
В старом здании теперь работает отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста и социальной адаптации, реабилитации для инвалидов. У специалистов, которые проводят занятия, появилась возможность для реализации многих планов и задумок.


В Дубровно открыли новое здание ТЦСОН

В церемонии торжественного открытия нового здания ТЦСОН принял участие Владимир Терентьев, председатель Витебского областного Совета депутатов; Олег Лындин, председатель Дубровенского райисполкома; Анатолий Лукашов, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

 
 
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Старость нельзя предотвратить, но ее можно сделать счастливой, активной, интересной и наполненной смыслом. Именно так считают сотрудники территориального центра...
 
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