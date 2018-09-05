В центре Минска запретят парковку 8-9 сентября

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центральной части столицы запретят парковку автотранспорта 8-9 сентября в связи с проведением Минского полумарафона, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

С 7.00 8 сентября до окончания мероприятий 9 сентября будет запрещена парковка автотранспорта в центральной части города по местному проезду пл. Победы от ул. Киселева до ул. Коммунистической, по ул. Коммунистической от ул. Куйбышева до домика РСДРП, по ул. Куйбышева от ул. Я.Купалы до ул. Коммунистической, а также по ул. Я.Купалы от пр. Независимости до ул. Сторожевской, по ул. Сторожевской от ул. М.Богдановича до пр. Машерова, по ул. Радужной от ул. Проектируемая до пр. Победителей, по ул. Нарочанская и Проектируемая.

Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать эту информацию при выборе места для остановки и стоянки и просит в случае вынужденной остановки оставлять под лобовым стеклом контактный телефон. Будет работать эвакуатор.-0-