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Поезда в минском метро будут ходить чаще 8 и 9 сентября по случаю Дня города

07.09.2018 13:53 — Новости регионов | БелТА  
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7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В День города в минском метро будет сокращен интервал движения поездов, сообщили БЕЛТА в Минском метрополитене.

Основные торжества Дня города в столице пройдут 8 и 9 сентября.

В субботу, 8 сентября, с 6.00 до 20.00 поезда на обеих линиях метро будут курсировать с интервалом 5 минут, с 20.00 до 24.00 - с интервалом 3 минуты.

Предусмотрено также, что с 10.00 до 24.00 к перевозкам могут быть подключены дополнительные поезда из резерва. В этот день на станциях "Немига", "Купаловская", "Октябрьская" будут работать все кассы.

В воскресенье, 9 сентября, с 8.00 до 17.00 интервал движения поездов составит 4 минуты, с 17.00 до 22.00 - 5 минут, с 22.00 до 24.00 - 6 минут. В этот день с 10.00 до 22.00 будет также обеспечен резерв подвижного состава при необходимости подключения к перевозкам.

Во избежание скопления пассажиров у билетных касс и экономии личного времени руководство метрополитена просит пассажиров заблаговременно приобретать жетоны и проездные билеты. И напоминает, что оплатить проезд можно с использованием бесконтактной банковской карты непосредственно на турникете.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В День города в минском метро будет сокращен интервал движения поездов, сообщили БЕЛТА в Минском метрополитене. Основные торжества...
 
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