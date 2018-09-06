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Движение по пр.Победителей в Минске 8 сентября будет ограничено

07.09.2018 18:36 — Новости регионов | БелТА  
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Движение по пр.Победителей в Минске 8 сентября будет ограничено
Фото из архива

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта по пр. Победителей в Минске 8 сентября будет ограничено с 6.30 до 15.00 в связи с проведением физкультурно-спортивного праздника, приуроченного к празднованию Дня города, сообщили БЕЛТА в ГУ "Столичный транспорт и связь".

Автобусы №1, 119С, 69, 1056-ТК, 1119-ТК будут следовать от пр. Независимости по улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева, Саперов, просп. Победителей и далее по маршрутам в обоих направлениях; №73, 1073-ТК от ул. Московская - по просп. Независимости, ул. Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева и далее по маршрутам в прямом направлении и по улицам Тимирязева, Кальварийская, Романовская Слобода, Немига в обратном направлении; №163, 1107-ТК - по просп. Независимости, улицам Городской Вал, Романовская Слобода, Кальварийская и далее по маршрутам в прямом направлении и по улицам Кальварийская, Романовская Слобода, Немига в обратном направлении; № 91 - от ул. Богдановича по улицам Немига, Романовская Слобода, Кальварийская, Тимирязева, Саперов, просп. Победителей и далее по маршруту в обоих направлениях; №29, 44, 136, 1051-ТК, 1112-ТК - от ул. М.Богдановича по просп. Машерова, ул. Даумана, Старовиленскому тракту, ул. Нововиленская, ул. Орловская и далее по маршрутам в обоих направлениях, с выполнением остановки "Выставочный комплекс" на измененном участке.

Также в связи с проведением спортивно-массового мероприятия "Велодрайв-2018" с 14.30 до 16.00 по маршруту Ледовый Дворец спорта - ул. Притыцкого - ул. П. Глебки - ул. Матусевича - ул. Казимировская по указанию сотрудников УГАИ ГУВД Мингорисполкома временно (ориентировочно на 5-7 минут) будет приостанавливаться движение пассажирского транспорта.

Предусматривается увеличение количества подвижного состава с 10.00 до 24.00 на автобусном маршруте №100, трамвайных маршрутах №3,5 и троллейбусном маршруте №46, с 15:00 до 24.00 - на автобусных №1, 69, 73, 91. Интервал движения поездов в метро составит с 6.00 до 20.00 5 минут, с 20.00 до 24.00 3 минуты.

После завершения музыкально-пиротехнического фейерверка-шоу (ориентировочно в 23.15) в районе ул.Немига, М.Богдановича, пр. Машерова, Победителей, ул. Даумана будет задействован резервный подвижной состав.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение транспорта по пр. Победителей в Минске 8 сентября будет ограничено с 6.30 до 15.00 в связи с проведением...
 
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