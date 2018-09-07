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Фейерверк в Минске можно будет увидеть на двух площадках
08.09.2018 09:09 — | БелТА
Фото из архива
8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фейерверк в Минске в День города можно будет увидеть на двух площадках, сообщили БЕЛТА в управлении культуры Мингорисполкома.
Масштабное музыкальное пиротехническое шоу завершит праздничную программу у Дворца спорта. Первые залпы раскрасят небо в 23.00. Завершится действо ориентировочно в 23.15. В это время в районе праздничных мероприятий будет дежурить резервный подвижной состав общественного пассажирского транспорта.
Также фейерверк станет кульминацией молодежного фестиваля, который пройдет в парке экстремальных видов спорта по ул. Столетова. Он начнется в 21.55.
9 сентября салют смогут посмотреть гости праздника "День танкиста".-0-
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8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фейерверк в Минске в День города можно будет увидеть на двух площадках, сообщили БЕЛТА в управлении культуры Мингорисполкома. ...
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