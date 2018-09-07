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ФОТОРЕПОРТАЖ: Минск празднует День города (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
08.09.2018 11:11 — Новости регионов | БелТА
Праздничные мероприятия, посвященные Дню города, развернулись на 20 площадках. В 2018 году белорусская столица отмечает свое 951-летие.
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Праздничные мероприятия, посвященные Дню города, развернулись на 20 площадках. В 2018 году белорусская столица отмечает свое 951-летие. Физкультурно-спортивный...
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