В деревне Гусевица Буда-Кошелевского района прошел районный фольклорный праздник-конкурс "Фестиваль рушников на Будакошелевщине". Участники состязались в номинациях "Обрядовое действие", "Лучший танец", "Лучшая песня". На празднике можно было увидеть рушники, характерные для этой местности Буда-Кошелевского района. Во время фестиваля состоялся мастер-класс по полному циклу обработки льна (от льнотресты до получения готового полотна на ткацком станке).

Фото Сергея Холодилина



