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Празднование Дня города в Минске

08.09.2018 11:11 — Новости регионов | БелТА  
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Празднование Дня города в Минске
Во время праздничных гуляний

Праздничные мероприятия, посвященные Дню города, развернулись на 20 площадках. В 2018 году белорусская столица отмечает свое 951-летие.

Эстафета на лыжероллерах и роликовых коньках в рамках физкультурно-спортивного праздника, приуроченного к Дню города Минска.

У Дворца спорта развернулся масштабный физкультурно-спортивный праздник. Здесь проходят забеги на роликах, большая парусная регата, показательные выступления каратистов, борцов, мастер-классы по шахматам и волейболу, соревнования среди пожарных-спасателей.

Международный турнир по силовому экстриму Minsk Open Cup-2018.

Международный фестиваль "Мiнск старажытны" собрал в белорусской столице представителей клубов исторической реконструкции из Беларуси и зарубежья.

Верхний город представит проект "Минск - город красоты".

Фото Николая Петрова, Максима Гучека, Геннадия Жинкова, Оксаны Манчук, Андрея Покумейко

 
Теги: Минск
 
 
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Праздничные мероприятия, посвященные Дню города, развернулись на 20 площадках. В 2018 году белорусская столица отмечает свое 951-летие. Эстафета на лыжероллерах и...
 
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