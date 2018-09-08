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Страус сбежал из птичьего приюта в Осиповичском районе
09.09.2018 11:18 — Новости регионов | БелТА
Фото Pixabay
9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страус сбежал из птичьего приюта "Охрана природы" в Осиповичском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор частного природоохранного учреждения Жанна Сащеко.
Страус сбежал 6 сентября, пока его не удалось найти. Предположительно, птица может быть в лесу в Осиповичском районе. Там его заметила очевидец.
Жанна Сащеко рекомендует не пытаться самостоятельно словить птицу и не пугать ее. Заметив страуса, лучше позвонить по телефону +375 29 668 47 31. Выедет специальная группа и отловит.
"Мы спасаем птиц в течение пяти лет. Со всей Беларуси к нам везут раненых птиц или выкормышей. Птенцов выкармливаем и отпускаем в природу. Птицы, которые по ряду причин не могут быть возвращены в дикую природу, остаются с нами", - сказала директор природоохранного учреждения. Страусов в приюте содержат с коммерческой целью: средства от продажи маленьких страусят или яиц направят на кормление птиц-инвалидов.-0-
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9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страус сбежал из птичьего приюта "Охрана природы" в Осиповичском районе, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор частного...
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