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День города в Минске прошел на достойном уровне - Шорец
10.09.2018 09:18 — Новости регионов | БелТА
10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. День города в Минске прошел на достойном уровне, заявил на оперативном совещании в мэрии председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, передает корреспондент БЕЛТА.
Андрей Шорец предложил поощрить городские службы, общественные объединения, организаторов мероприятий за проведенную работу.
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10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. День города в Минске прошел на достойном уровне, заявил на оперативном совещании в мэрии председатель Мингорисполкома Андрей Шорец,...
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