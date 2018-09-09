ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

День города в Минске прошел на достойном уровне - Шорец

10.09.2018 09:18 — Новости регионов | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
День города в Минске прошел на достойном уровне - Шорец

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. День города в Минске прошел на достойном уровне, заявил на оперативном совещании в мэрии председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Шорец предложил поощрить городские службы, общественные объединения, организаторов мероприятий за проведенную работу. 

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. День города в Минске прошел на достойном уровне, заявил на оперативном совещании в мэрии председатель Мингорисполкома Андрей Шорец,...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Страус сбежал из птичьего приюта в Осиповичском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.09.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
10.09.2018
Кобринский вестник
Ивьевский край
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика