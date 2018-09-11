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Горячую воду 13-14 сентября отключат в 125 домах Минска, 7 детсадах и 2 школах

12.09.2018 17:27 — Новости регионов | БелТА  
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12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Горячую воду на сутки отключат в 125 домах, семи детсадах и двух школах Минска в связи с ликвидацией повреждения на участке тепловой сети, сообщили БЕЛТА в "Минскэнерго".

С 8.00 13 сентября до 8.00 14 сентября будет отсутствовать горячее водоснабжение у потребителей по улицам: ул. Шаранговича ж.д. №№ 36, 38, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 45, 49 к.1-4, 53, 55, 57, 59 к.1,2, 61, 63 к.1,2; ул. Сухаревская ж.д. №№ 1, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 6, 8, 10; ул. Горецкого ж.д. №№ 1, 3, 3а, 5 к.2, 7, 7 к.2, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 20, 22, 24, 26 ,28, 32, 34, 36, 38; ул. Лобанка ж.д. №№ 97, 99,109; ул. Янковского ж.д. №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 37, 4, 6, 28, 32, 34, 40, 42, 44; ул. Ширмы ж.д. №№ 3, 7; ул. Карского ж.д. №№ 3, 5, 15, 17, 19, 21, 27, 4, 8, 24, 26; ул. Семеняко ж.д. №№ 2, 4, 6, 14, 22, 24, 26, 28, 30, 36, 42, 44; ул. Лосика ж.д. №№ 4, 26, 28, 31, 32, 34; ул. Школьная ж.д. №№ 16, 24, 26.

Также без горячей воды будут детские сады №561 (ул. Сухаревская, 9), №562 (ул. Сухаревская, 11), №559 (ул. Горецкого, 45), №565 (ул. Горецкого, 47), №76 (ул. Янковского 21), №200 (ул. Горецкого, 39), №87 (ул. Ширмы, 5), гимназия №33 (ул. Шаранговича, 42), школа №6 (ул. Янковского, 23), а также административные здания по ул. Шаранговича №№20, 25, 34, 39, 51, 67, ул. Сухаревская, 6, ул. Лобанка №№105, 107.

Отключение горячего водоснабжения согласовано с администрацией Фрунзенского района Минска.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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