В Дубровенском районе в самом разгаре уборка льна





В эти дни по улицам Дубровно в сторону льнозавода часто проезжают МАЗы с прицепами-платформами, загруженными рулонами льнотресты. У льноводов района в разгаре второй этап борьбы за урожай — уборка льносырья со стелищ. Второй, так как издревле крестьяне считали, что лен рождается дважды — на полях и на стелищах. Если на первом этапе, во время вегетации льна, главным образом формируется величина урожая, то на втором — его качественные показатели. Для того чтобы качество было высоким, необходимо строгое соблюдение технологии вылежки льна.

Для этого в льносеющих хозяйствах Дубровенского района продолжается вспушивание, оборачивание и на завершающем этапе прессование льна. Сейчас работает 5 оборачивателей в льносеющих хозяйствах района и 20 — на полях льнозавода.

Оборачивание тресты проводится в ОАО «Якубово-Агро», «Боброво-Агро», «Команино», КУСХП «Зарубы» и «Приднепровский».

В целом на 7 сентября оборачивание проведено на 1616 га, вспушивание — 1479 га. Заготовлено 2816 тонн льнотресты, запрессовано 35,7%. План по заготовке семян льна район выполнил на 100%.

На полях ОАО «Дубровенский льнозавод» активным образом ведутся работы по уборке тресты. По состоянию на 7 сентября льносырье в рулоны закручено на 920 гектарах, или 45,7% площадей. 2724 тонны тресты уже доставлено и складировано на территории завода. Чтобы льносырье скорее созревало на 1430 гектарах проведено оборачивание лент, на 1100 га — вспушивание.







По словам главного агронома ОАО «Дубровенский льнозавод» Владимира Якутенка, на полях льнозавода работает 29 пресс-подборщиков, в том числе 9 самоходных. За день они закручивают в рулоны более 600 тонн тресты.

На доставке тресты с полей задействовано 7 автомобилей с прицепами. На погрузке тресты используется 2 тракторных погрузчика. Ежедневно автомобильный отряд доставляет на завод 220-250 тонн тресты.

Самые высокие темпы уборки тресты среди льносеющих хозяйств района в ОАО «Якубово-Агро». По состоянию на 7 сентября треста закручена в рулоны на 40 гектарах, или на 26,7 процентах уборочной площади, заготовлено 92 тонны льносырья. Это даже больше того, сколько заготовили другие пять хозяйств вместе взятые. Не менее важно и то, что здесь параллельно с уборкой налажена доставка тресты на льнозавод, куда уже свезена 91 тонна тресты.

В эти дни на льняном поле у д.Бурая работает отряд по перевозке льнотресты Дубровенского льнозавода (на снимке).

По словам Петра Кравцова, в такую осеннюю погоду работать очень комфортно: «Летом в кабине температура воздуха доходит до пятидесяти градусов выше нуля. А сейчас и не жарко, и не холодно. Самое лучшее время для уборки. В день мы делаем около 6 рейсов с поля на завод, отвозим около 45 рулонов, а это 12-13 тонн».

Юлия СТАРАВОЙТОВА