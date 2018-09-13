Минчан до 1 октября просят заключить договор на отопление квартир

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации ЖКХ Минска просят жильцов до 1 октября заключить договор на оказание услуг по теплоснабжению для отопления и (или) горячего водоснабжения квартир, сообщили корреспонденту БЕЛТА в государственном объединении "Минское городское жилищное хозяйство".

В соответствии с законом "О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг" и другими нормативными правовыми актами основные жилищно-коммунальные услуги, к которым относится и теплоснабжение (отопление) и (или) горячее водоснабжение, оказываются на основании договоров.

Ранее КУП ЖКХ как исполнитель заключали договоры с собственниками жилых помещений на услуги по техническому обслуживанию жилого дома, техническому обслуживанию лифта, капитальному ремонту и другие, кроме теплоснабжения.

"По поручению правительства с 2017 года организации ЖКХ стали исполнителями и по услуге теплоснабжения. В июле 2018 года разработана и согласована примерная форма договора между КУП ЖКХ и населением по жилым домам, обеспечиваемым тепловой энергией предприятиями "Белэнерго". Правительством определены сроки заключения договоров до 1 октября 2018 года", - пояснили в объединении.

Заключать договоры по новым правилам в Беларуси, в том числе в столице, начали с августа 2018 года. Соответствующие объявления с информацией для населения в Минске разместили в подъездах жилых домов.

Специалисты добавили, что в договорах четко прописаны права, обязанности и ответственность сторон, порядок оплаты за оказанные услуги. Это позволяет потребителю конкретизировать претензии по нарушениям в оказании услуг, мотивируя их пунктами документа.-0-