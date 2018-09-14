Торговать сельхозпродукцией в Минске будут на 197 площадках

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выездная торговля плодоовощной продукцией с машин начинается в Минске с сегодняшнего дня, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Торговые места будут работать по 15 ноября в рабочие и в выходные дни во всех микрорайонах города вблизи жилых домов. Всего определено 197 площадок (в прошлом году было 196). С их адресами можно ознакомиться на сайте учреждения.

Разрешения сельхозпроизводителям и физическим лицам для продажи отечественных овощей и фруктов выдают администрации районов по упрощенной схеме: по заявлению, справке о земельном участке и документу, подтверждающему качество продукции.

Кроме того, действует электронная система бронирования торговых мест для сезонной торговли на рынках города. Традиционно осенью пройдут сельскохозяйственные ярмарки выходного дня, где можно будет купить продукты питания по ценам производителей: 29, 30 сентября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 октября, 3, 4 ноября - на парковке у большой арены государственного культурно-спортивного учреждения "Чижовка-арена", 22, 23, 29, 30 сентября, 6, 7 октября у Дворца спорта.-0-