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Минск возглавил рейтинг самых популярных городов СНГ для осенних путешествий

17.09.2018 08:36 — Новости регионов | БелТА  
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17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск возглавил рейтинг самых популярных городов СНГ для осенних путешествий. Такую информацию приводит аналитическое агентство Турстат, сообщает БЕЛТА.

В первую десятку самых популярных для турпоездок городов осенью 2018 года вошли Минск, Астана (Казахстан), Баку (Азербайджан), Ереван (Армения), Ташкент (Узбекистан), Алматы (Казахстан), Бишкек (Кыргызстан), Кишинев (Молдова), Душанбе (Таджикистан) и Ашхабад (Туркменистан).

Российские туристы расходуют на осенние туры в города и страны СНГ от $30 до $80 в сутки на проживание и питание. Самые недорогие туры выбирают в Кыргызстан и Узбекистан, для шопинга и туров выходного дня лидируют Астана и Баку.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск возглавил рейтинг самых популярных городов СНГ для осенних путешествий. Такую информацию приводит аналитическое агентство...
 
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