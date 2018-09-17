Фото ГУВД Мингорисполкома

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГАИ и неравнодушный гражданин спасли водителя, которому стало плохо за рулем, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Экипаж ДПС отдела ГАИ Октябрьского РУВД Минска двигался по улице Суражской со стороны улицы Фабрициуса в направлении улицы Толстого. Инспекторы заметили, что остановившийся на светофоре автомобиль "Ауди" при загорании разрешающего сигнала продолжил стоять на месте, а водитель сидит, склонив голову. Инспекторам удалось открыть заблокированную дверь машины через приоткрытое окно. Водитель был без сознания. Сотрудники ГАИ вызвали скорую медицинскую помощь и достали мужчину из автомобиля.

В это время мимо проезжал представитель УГАИ МВД, который, увидев происходящее, также поспешил на помощь. Установив, что мужчина не дышит и у него не прощупывается пульс, сотрудники Госавтоинспекции стали оказывать водителю первую медицинскую помощь, проводить сердечно-легочную реанимацию. Через несколько минут к ним присоединился прохожий, который оказался медицинским работником.

Благодаря действиям сотрудников Госавтоинспекции и неравнодушного гражданина, мужчина был выведен из состояния клинической смерти. Как уточнили медики, пациент находится в тяжелом состоянии.-0-