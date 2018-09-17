Дубровенскую школу посетили представители Всемирного банка





На минувшей неделе среднюю школу №1 г.Дубровно посетила группа специалистов Всемирного банка. Посмотреть, как изменилась школа, что было сделано в рамках реализации проекта Всемирного банка Реконструкции и Развития «Модернизация системы образования Республики Беларусь», приехали руководитель проектной группы Тигран Шмис, старший специалист по вопросам образования; Диего Амбаз, старший специалист по вопросам образования; Павел Фунтиков, консультант по вопросам развития человеческого потенциала; а также заместитель начальника управления развития материально-технической базы системы образования Министерства образования Республики Беларусь Дмитрий Шалухо; начальник управления по реализации инвестиционных проектов Научно-методического учреждения «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь Павел Малыщенко; начальник главного управления по образованию Витебского облисполкома Дмитрий Хома.







Республика Беларусь обратилась ко Всемирному Банку Реконструкции и Развития с просьбой поддержки проекта «Модернизация системы образования Республики Беларусь», направленного на повышение качества образовательного процесса в средних общеобразовательных учреждениях различных областей республики. Все выбранные учреждения образования являются социально значимыми для конкретного района или области.

Общая сумма проекта составляет 50 миллионов долларов США. В его реализации участвуют более 140 школ всех областей Республики Беларусь, одна из которых — средняя школа №1 г.Дубровно Витебской области.







Как рассказала начальник отдела по образованию Дубровенского райисполкома Ирина Контровская, в рамках реализации проекта поэтапно на капитальный ремонт школы №1 г.Дубровно было направлено около 10 миллиардов неденоминированных рублей.

—Мы получили высокую оценку проделанной работы, — отметила Ирина Контровская. — Специалисты Всемирного банка поблагодарили нас за комплексную работу, которая получилась благодаря общим усилиям и средствам Всемирного банка, руководителей Витебской области и района, коллектива школы. Они отметили, что сегодня средняя школа №1 г.Дубровно ничем не уступает европейским школам. К началу 2019 года здесь будут установлены новые кабинеты информатики, химии и биологии с современным учебным оборудованием. Помимо оснащения, в планах — проведение семинаров для педагогов с целью обучения использования новых технологий.







Почетные гости внимательно ознакомились с результатами проделанной работы, попутно задавали вопросы об использовании созданных условий и новых технологий для обучения в учреждении образования, интересовались, как повлияло новое оборудование на качество образования и условия работы педагогов.







—Реконструкция средней школы №1 г. Дубровно — это пример совместной работы местных властей, центральных органов управления и Всемирного Банка, предоставивших средства для реализации проекта. Сегодня работы, проведенные в этой школе, — яркое свидетельство государственной заботы о детях. Они здесь не только учатся, но и получают дополнительное образование, развивают способности и организуют свое каникулярное время, — сказала Ирина Контровская.

Она выразила слова благодарности всем, кто обеспечивал сотрудничество с Всемирным банком по кредитованию работ за то, что этот проект реализован и помогает открыть перспективы развития системы образования как в этом учебном учреждении, так и в системе образования района в целом.

Юлия СТАРАВОЙТОВА.