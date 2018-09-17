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Систему оплаты проезда банковской картой в Минске могут распространить на наземный транспорт

18.09.2018 15:31 — Новости регионов | БелТА  
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18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске рассматривают возможность распространить систему оплаты за проезд банковской картой на наземный транспорт, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор учреждения "Столичный транспорт и связь" Валерий Шкуратов.

"Валидаторы с оплатой проезда бесконтактными банковскими картами с июня начали работать на турникетах всех станций столичной подземки. Один из вопросов, препятствующих реализации проекта в автобусах, троллейбусах, трамваях, - отсутствие онлайн-соединений для бесконтактных платежей. Мы планируем изучить опыт Санкт-Петербурга в этой сфере", - отметил Валерий Шкуратов.

Рассчитываться за проезд бесконтактным способом в метро могут владельцы карт Visa payWave и Mastercard Contactless. Когда карта прикладывается к валидатору, со счета автоматически списывается 65 копеек - стоимость жетона. Оплата занимает всего 0,5 секунды. Кроме того, для бесконтактной оплаты можно использовать цифровые мобильные устройства с технологией NFC (Near field communication), которая совместима с существующей инфраструктурой по приему бесконтактных карт.

Подробная информация о бесконтактной оплате проезда электронными носителями размещена в вестибюлях на всех станциях метрополитена, на информационном портале www.paybycard.by, на сайте Минского метрополитена и его официальной страничке в Twitter.

В сентябре 2017 года первый валидатор с оплатой проезда в метро бесконтактной банковской картой был представлен в вестибюле станции "Площадь Ленина" со стороны площади Независимости.

Как ранее отмечали в столичной подземке, интерес к сервису бесконтактной оплаты оказался очень высоким и превзошел прогнозные ожидания. В рамках развития проекта партнерами метрополитена внедрено технологическое решение, позволяющее оптимизировать процесс. В ближайшей перспективе для удобства и комфорта пассажиров планируется запустить инновационные механизмы оплаты, включая возможность предоставления скидок и проведения акций.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске рассматривают возможность распространить систему оплаты за проезд банковской картой на наземный транспорт, сообщил...
 
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