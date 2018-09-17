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Один из выходов станции метро "Немига" в Минске закроют на ремонт
18.09.2018 18:08 — Новости регионов | БелТА
Фото из архива
18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из выходов станции метро "Немига" в Минске 19 сентября закроется на ремонт, сообщили БЕЛТА в метрополитене.
Работы будут проводится до 1 октября на пригласительной площадке в направлении Собора сошествия Святого Духа в сторону ул.Зыбицкой.
"Пассажиры в это время могут воспользоваться выходом в сторону путепровода ул.Ленина - пр. Победителей", - отметили в столичной подземке.-0-
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18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из выходов станции метро "Немига" в Минске 19 сентября закроется на ремонт, сообщили БЕЛТА в метрополитене. Работы будут...
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