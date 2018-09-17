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Один из выходов станции метро "Немига" в Минске закроют на ремонт

18.09.2018 18:08 — Новости регионов | БелТА  
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Один из выходов станции метро "Немига" в Минске закроют на ремонт
Фото из архива

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из выходов станции метро "Немига" в Минске 19 сентября закроется на ремонт, сообщили БЕЛТА в метрополитене.

Работы будут проводится до 1 октября на пригласительной площадке в направлении Собора сошествия Святого Духа в сторону ул.Зыбицкой.

"Пассажиры в это время могут воспользоваться выходом в сторону путепровода ул.Ленина - пр. Победителей", - отметили в столичной подземке.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из выходов станции метро "Немига" в Минске 19 сентября закроется на ремонт, сообщили БЕЛТА в метрополитене. Работы будут...
 
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