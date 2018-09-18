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Пожилые минчане 1 октября смогут получить юридические консультации бесплатно

19.09.2018 10:23 — Новости регионов | БелТА  
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Пожилые минчане 1 октября смогут получить юридические консультации бесплатно
На приеме у нотариуса. Фото из архива

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "День бесплатного консультирования населения", посвященная Дню пожилых людей, пройдет в Минске 1 октября, сообщили БЕЛТА в главном управлении юстиции Мингорисполкома.

Консультации проведут адвокаты, нотариусы, работники территориальных органов принудительного исполнения. Пожилые минчане смогут получить разъяснения опытных специалистов по проблематике, связанной с принудительным исполнением судебных постановлений и иных документов, работой нотариата.

Встречи будут организованы с 9.00 до 13.00 в отделе принудительного исполнения Заводского района Минска по ул.Плеханова, 42.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция "День бесплатного консультирования населения", посвященная Дню пожилых людей, пройдет в Минске 1 октября, сообщили БЕЛТА в...
 
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