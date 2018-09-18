|
Оплату картой в наземном транспорте Минска планируется внедрить до июня 2019 года
19.09.2018 20:30 — | БелТА
19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. БПС-Сбербанк планирует внедрить технологию оплаты проезда в наземном транспорте Минска с помощью бесконтактных карточек до июня 2019 года, сообщили БЕЛТА в БПС-Сбербанке.
С осени прошлого года бесконтактная оплата проезда внедрена
Проект не потребует установки нового оборудования в автобусах, троллейбусах и трамваях. Рассчитываться за проезд можно будет, приложив карточку к действующим валидаторам. Кроме того, оплатить проезд можно будет смартфоном или любым другим гаджетом с поддержкой технологии NFC.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. БПС-Сбербанк планирует внедрить технологию оплаты проезда в наземном транспорте Минска с помощью бесконтактных карточек до июня 2019...
|
Свежие газеты
Архив (Новости регионов)