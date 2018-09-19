В Полоцке под Спасо-Преображенской церковью нашли уникальное помещение

Спасо-Преображенская церковь. Фото из архива

20 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Полоцке под стенами Спасо-Преображенской церкви нашли уникальное помещение, сообщил корреспонденту БЕЛТА археолог, старший преподаватель кафедры истории и туризма Полоцкого государственного университета Алексей Коц.

Во время масштабных раскопок специалисты обнаружили подземное помещение, которое засыпало при обрушении части стен и построек храма. Примеров такого подземелья в древнерусской архитектуре X-XIII веков в Восточной Европе не встречалось, что подтверждает индивидуальный подход в строительстве храма по заказу Ефросиньи Полоцкой. Тогда преимущественно все каменные памятники возводились выше уровня земли.

"Здесь же имеем дело с уникальным помещением с сохранившейся лестницей, которая ввела вниз, под храм. Оно было перекрыто сводчатым потолком, сохранилась постройка не в лучшем состоянии, свод пробит. Вчера смогли вскрыть деревянный пол подземелья, обнаружили там мощную балку и доски. Кроме того, нашли среди поднятой земли много фрагментов фресок, на которых просматриваются лики святых, виднеются буквы, части одежды. Специалисты говорят, что по характеру росписи фрески схожи с теми, что есть в храме", - рассказал Алексей Коц.

Он добавил, что среди интересных находок в подземелье встретилась часть хороса (подсвечника) XII века, крупный фрагмент кровельного свинцового листа.

По мнению историков, в подземное помещение могли складывать кости усопших, возможно, здесь размещалась гробница почитаемого человека, но останков пока что никаких не найдено. Представители монастыря высказывают догадки о молитвенной комнате. Еще предстоит выяснить, для чего использовалось это подземелье.

В настоящее время его планируют засыпать для работ в будущем, возможности экспонировать помещение пока нет, но есть задумка создать для туристов 3D-модель постройки.

Раскопки возле Спасо-Преображенской церкви начали в 2015 году. В прошлом году выполнили большой раскоп вдоль южного фасада, в нынешнем - открыли юго-западный участок возле храма. Находки показали, что храм выглядел иначе, он был больше. Археологические исследования обусловлены реконструкцией храма. Нижние части стен закрыты культурным слоем, что приводит к их намоканию и влага портит фрески. После завершения работ на фундаменте появится гидроизоляция, затем нанесут специальную штукатурку.

Археологические работы возле храма проводят представители Полоцкого госуниверситета, Государственного Эрмитажа (Россия) и местного монастыря. Раскопки запланировано продолжать весь сентябрь.-0-