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Волонтеров и слушателей приглашают 25-26 сентября в университет третьего возраста в Минске

21.09.2018 08:53 — | БелТА  
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Волонтеров и слушателей приглашают 25-26 сентября в университет третьего возраста в Минске
Фото из архива

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 25-26 сентября пройдет кампания по набору волонтеров и слушателей в Минский университет третьего возраста, сообщила БЕЛТА специалист по коммуникациям ОО "Белорусская ассоциация социальных работников" Ольга Шишло.

25 сентября с 10.00 до 16.00 свои документы смогут подать минчане в возрасте старше 60 лет, которые проживают в Первомайском, Московском, Фрунзенском, Партизанском, Центральном районах столицы. На следующий день, 26 сентября, в это же время будут ждать представителей Советского, Октябрьского, Заводского, Ленинского, Минского районов. С собой нужно принести пенсионное удостоверение и фото на документы.

Преимущество при зачислении в этом году будут иметь активные участники "Центра волонтеров 60+", а также пенсионеры, которые впервые подадут документы на обучение или участвовали в проекте не более одного года.

В программе - компьютерные курсы, иностранные языки, ландшафтный дизайн, школа фотомастерства и видеопроизводства, фотопозирование, журналистика, психология, курс рисунка, факультет здорового образа жизни и другие направления - всего более 25.

Проект "Минский университет третьего возраста" реализует ОО "Белорусская ассоциация социальных работников".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 25-26 сентября пройдет кампания по набору волонтеров и слушателей в Минский университет третьего возраста, сообщила БЕЛТА...
 
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