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Минск попал в топ-40 самых безопасных городов мира
21.09.2018 18:44 — Новости регионов | БелТА
21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск попал в топ-40 самых безопасных городов мира по версии сервиса Numbeo, сообщает БЕЛТА.
Всего в рейтинг Crime Index 2018 попали 327 стран. Самый низкий индекс преступности и самый высокий индекс безопасности в Абу-Даби (ОАЭ), этот город на 327 строчке. Далее в списке идут столица Катара Доха и швейцарский Базель.
Из белорусских городов в рейтинг вошел только Минск, он расположился на 292 позиции и попал в группу городов с низким индексом преступности. Таким образом, белорусская столица вошла в топ-40 самых безопасных городов.
При этом в Восточной Европе Минск на третьем месте по безопасности и обходит по безопасности столицы соседних государств (например, Вильнюс на 265 строчке, Варшава - на 257-й).
Наибольший индекс преступности, по версии Numbeo, в городах Сан-Педро-Сула (Гондурас), Каракас (Венесуэла), Порт-Морсби (Папуа - Новая Гвинея).-0-
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21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минск попал в топ-40 самых безопасных городов мира по версии сервиса Numbeo, сообщает БЕЛТА. Всего в рейтинг Crime Index 2018 попали 327 стран....
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